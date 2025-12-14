मैं सोच रहा था कि…धर्मशाला में हार कप्तान मार्करम को बहुत चुभी, बताया क्या रहा सबसे बड़ा अफसोस?
India vs South Africa: भारत ने धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से हार थमाई। भारत को 118 का टारगेट मिला था। जानिए, साउथ अफ्रीका की हार के बाद कप्तान एडेन मार्करम ने क्या कुछ कहा?
India vs South Africa: एडेन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-2 से पिछड़ गई है। भारत ने रविवार को धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 118 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 25 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। धर्मशाला में हार कप्तान मार्करम को बहुत चुभी है। उन्हें अपनी टीम को 140-150 के स्कोर तक नहीं ले जाने पाने के सबसे ज्यादा अफसोस है। मेहमान टीम ने 44 रन पर पांच विकेट खो दिए थे। मार्करम ने मुश्किल परिस्थितियों में मोर्चा संभाला। उन्होंने 46 गेंदों में 61 रन बनाए। उनके बल्ले से छह चौके और दो छक्के निकले। वह 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने। साउथ अफ्रीका की खस्ता हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आठ प्लेयर दहाई अंक में नहीं पहुंचे।
'पूरे समय मैं सोच रहा था कि…'
मार्करम ने धर्मशाला मैच के बाद कहा, ''परिस्थितियां कठिन थीं। उन्होंने सही एरिया में बॉल डाली। जब तक हमें पिच के बारे में कुछ समझ आता, तब तक पांच-छह विकेट गिर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को क्रेडिट देना होगा। उन्होंने टेस्ट मैच डिलीवरी की, टेस्ट मैच लेंथ रखी, यह चैलेंजिंग था। अगर आगे भी परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी तो उससे निकलने के तरीके खोजने होंगे और उनपर प्रेशर बनाना होगा। भारत ने हमें रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए। मैंने पारी को अंत तक ले जाने की कोशिश की। पूरे समय मैं सोच रहा था कि अगर 140-150 तक जाते तो करीबी मैच होता। मैं जिस गेंद पर आउट हुआ, मुझे लगता है कि उसपर छक्का मारना चाहिए था तो यह एक अलग गेम हो सकता था। यह छोटा मार्जिन है। हम इस पर ज्यादा गहराई से नहीं सोचेंगे। अगर परिस्थितियां वैसे ही रहीं तो हमारे पास कुछ जवाब होने चाहिए। शायद ऐसा बॉलर चुनना होता है जिसे आप टारगेट कर सकें। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा विकेट है जहाँ आप हर गेंदबाज को हिट नहीं कर सकते। हालांकि, स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए।''
मार्करन ने की अभिषेक की प्रशंसा
साउथ अफ्रीका के कप्तान ने आगे कहा, ''आप कभी भी खेल को रोकना नहीं चाहते। आप कभी भी गेंद को जमीन पर खेलो या अन्य, नकारात्मक बात नहीं करना चाहते। आप हमेशा लड़कों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हर कोई आज के मैच से सबक लेगा और बेहतर करेगा।'' उन्होंने भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ की है, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली। अभिषेक ने तीन चौके और तीन छक्के मारे। अभिषेक ने भारतीय पारी की पहली गेंद पर छक्का ठोका। मार्करम ने कहा, ''वे ऐसे ही खेलने वाले थे। अभिषेक अच्छा खेले। उन्हें क्रेडिट जाता है। हमने सही एरिया में कितनी बॉल डालीं? शुरुआती तीन या चार ओवर में सही एरिया में गेंदबाजी नहीं की। मुझे लगता है कि मेजबान टीम ने बहुत बेहतर खेल दिखाया।'' सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा।