Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA I was thinking Captain Aiden Markram deeply hurt by the defeat in Dharamsala tell his biggest regret
मैं सोच रहा था कि…धर्मशाला में हार कप्तान मार्करम को बहुत चुभी, बताया क्या रहा सबसे बड़ा अफसोस?

मैं सोच रहा था कि…धर्मशाला में हार कप्तान मार्करम को बहुत चुभी, बताया क्या रहा सबसे बड़ा अफसोस?

संक्षेप:

India vs South Africa: भारत ने धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से हार थमाई। भारत को 118 का टारगेट मिला था। जानिए, साउथ अफ्रीका की हार के बाद कप्तान एडेन मार्करम ने क्या कुछ कहा?

Dec 14, 2025 11:33 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

India vs South Africa: एडेन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-2 से पिछड़ गई है। भारत ने रविवार को धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 118 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 25 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। धर्मशाला में हार कप्तान मार्करम को बहुत चुभी है। उन्हें अपनी टीम को 140-150 के स्कोर तक नहीं ले जाने पाने के सबसे ज्यादा अफसोस है। मेहमान टीम ने 44 रन पर पांच विकेट खो दिए थे। मार्करम ने मुश्किल परिस्थितियों में मोर्चा संभाला। उन्होंने 46 गेंदों में 61 रन बनाए। उनके बल्ले से छह चौके और दो छक्के निकले। वह 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने। साउथ अफ्रीका की खस्ता हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आठ प्लेयर दहाई अंक में नहीं पहुंचे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'पूरे समय मैं सोच रहा था कि…'

मार्करम ने धर्मशाला मैच के बाद कहा, ''परिस्थितियां कठिन थीं। उन्होंने सही एरिया में बॉल डाली। जब तक हमें पिच के बारे में कुछ समझ आता, तब तक पांच-छह विकेट गिर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को क्रेडिट देना होगा। उन्होंने टेस्ट मैच डिलीवरी की, टेस्ट मैच लेंथ रखी, यह चैलेंजिंग था। अगर आगे भी परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी तो उससे निकलने के तरीके खोजने होंगे और उनपर प्रेशर बनाना होगा। भारत ने हमें रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए। मैंने पारी को अंत तक ले जाने की कोशिश की। पूरे समय मैं सोच रहा था कि अगर 140-150 तक जाते तो करीबी मैच होता। मैं जिस गेंद पर आउट हुआ, मुझे लगता है कि उसपर छक्का मारना चाहिए था तो यह एक अलग गेम हो सकता था। यह छोटा मार्जिन है। हम इस पर ज्यादा गहराई से नहीं सोचेंगे। अगर परिस्थितियां वैसे ही रहीं तो हमारे पास कुछ जवाब होने चाहिए। शायद ऐसा बॉलर चुनना होता है जिसे आप टारगेट कर सकें। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा विकेट है जहाँ आप हर गेंदबाज को हिट नहीं कर सकते। हालांकि, स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए।''

read moreये भी पढ़ें:
एडेन मार्करम का जिगरा तो देखिए, भारत के खिलाफ सेंचुरी जड़कर बोले- अगर ऐसा होता त

मार्करन ने की अभिषेक की प्रशंसा

साउथ अफ्रीका के कप्तान ने आगे कहा, ''आप कभी भी खेल को रोकना नहीं चाहते। आप कभी भी गेंद को जमीन पर खेलो या अन्य, नकारात्मक बात नहीं करना चाहते। आप हमेशा लड़कों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हर कोई आज के मैच से सबक लेगा और बेहतर करेगा।'' उन्होंने भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ की है, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली। अभिषेक ने तीन चौके और तीन छक्के मारे। अभिषेक ने भारतीय पारी की पहली गेंद पर छक्का ठोका। मार्करम ने कहा, ''वे ऐसे ही खेलने वाले थे। अभिषेक अच्छा खेले। उन्हें क्रेडिट जाता है। हमने सही एरिया में कितनी बॉल डालीं? शुरुआती तीन या चार ओवर में सही एरिया में गेंदबाजी नहीं की। मुझे लगता है कि मेजबान टीम ने बहुत बेहतर खेल दिखाया।'' सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |