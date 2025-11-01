IND vs SA: मैं बहुत भावुक इंसान हूं और...फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला खुलासा

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह जीतने के बाद भी बहुत बार रोयी हैं। हरमनप्रीत के हाल ही में कैमरे पर पहली बार आंसू दिखे।

मैदान पर अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचानी जाने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के बाद टेलीविजन पर पहली बार उनके आंसू दिखे लेकिन वह बहुत भावुक खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले फाइनल की पूर्व संध्या पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच का जिक्र किए जाने पर कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं बहुत भावुक इंसान हूं। मैं भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हारने के बाद ही मेरी आंखे नम होती हैं मैं जीतने के बाद भी बहुत बार रोयी हूं।’’

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘उस दिन शायद आपने टेलीविजन पर मुझे पहली बार इस तरह से भावुक होते हुए देखा होगा लेकिन ड्रेसिंग रूम में टीम के साथियों ने बहुत बार ऐसा देखा है। जब भी हमने अच्छा किया है, मैं खुशी में भावुक हो जाती हूं।’’ भारत ने महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में 339 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया था। टीम की विश्व कप में इस सबसे बड़ी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए थे और हरमनप्रीत सहित कई खिलाड़ियों की आंखे नम दिखी।