Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA I am a very emotional person and Harmanpreet Kaur shocking revelation before the final
IND vs SA: मैं बहुत भावुक इंसान हूं और...फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला खुलासा

IND vs SA: मैं बहुत भावुक इंसान हूं और...फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला खुलासा

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह जीतने के बाद भी बहुत बार रोयी हैं। हरमनप्रीत के हाल ही में कैमरे पर पहली बार आंसू दिखे।

Sat, 1 Nov 2025 07:53 PMMd.Akram नवी मुंबई, भाषा
share Share
Follow Us on

मैदान पर अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचानी जाने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के बाद टेलीविजन पर पहली बार उनके आंसू दिखे लेकिन वह बहुत भावुक खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले फाइनल की पूर्व संध्या पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच का जिक्र किए जाने पर कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं बहुत भावुक इंसान हूं। मैं भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हारने के बाद ही मेरी आंखे नम होती हैं मैं जीतने के बाद भी बहुत बार रोयी हूं।’’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘उस दिन शायद आपने टेलीविजन पर मुझे पहली बार इस तरह से भावुक होते हुए देखा होगा लेकिन ड्रेसिंग रूम में टीम के साथियों ने बहुत बार ऐसा देखा है। जब भी हमने अच्छा किया है, मैं खुशी में भावुक हो जाती हूं।’’ भारत ने महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में 339 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया था। टीम की विश्व कप में इस सबसे बड़ी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए थे और हरमनप्रीत सहित कई खिलाड़ियों की आंखे नम दिखी।

ये भी पढ़ें:हरमनप्रीत वर्ल्ड कप में इतिहास रचने की दहलीज पर, फाइनल में 2 सिक्स की जरूरत

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘मुझे लगता है खिलाड़ी के तौर पर यह पल काफी खास होते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना आसान नहीं है और उस बाधा को पार करना काफी विशेष क्षण था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं टीम के खिलाड़ियों को भी यह सलाह नहीं देती हूं कि वे भावनाओं को काबू में रखें। हमारे खेल में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। कल एक खास दिन है और उम्मीद है कल भी ऐसा ही होगा।’’ भारतीय टीम अपने तीसरे फाइनल में खिताबी सूखे को खत्म करने के मकसद से उतरेगी। भारत को मिताली राज की अगुवाई में 2005 और 2017 में विश्व कप के फाइनल में हार मिली थी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur India Vs South Africa Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |