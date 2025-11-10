Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA How can Rishabh Pant and Dhruv Jurel make it to the playing XI together This player could be dropped
IND vs SA: ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल एक साथ कैसे बना सकते हैं प्लेइंग XI में जगह, इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता

IND vs SA: ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल एक साथ कैसे बना सकते हैं प्लेइंग XI में जगह, इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता

संक्षेप: ध्रुव जुरेल के लिए वर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2025 का साल शानदार रहा है। अभी तक खेली 14 पारियों में उन्होंने 91.10 की औसत के साथ 911 रन बनाए हैं, इस दौरान उन्होंने 4 शतक और इतने ही अर्धशतक जड़े हैं। ध्रुव जुरेल की इस रेड हॉट फॉर्म को देखते हुए उन्हें बाहर बैठाना ठीक नहीं होगा।

Mon, 10 Nov 2025 12:00 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। दो मैच की इस सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच से पहले कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर का सिरदर्द प्लेइंग XI ने बढ़ा रखा है। दरअसल, ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, वह टीम के उप-कप्तान भी हैं, ऐसे में उनकी सीधा प्लेइंग XI में जगह बनती है। वहीं उनकी गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। वहीं अब साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ लगातार दो पारियों में सेंचुरी जड़ी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:वनडे में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन; टॉप-5 में जडेजा का नाम कर देगा हैरान

ध्रुव जुरेल के लिए वर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2025 का साल शानदार रहा है। अभी तक खेली 14 पारियों में उन्होंने 91.10 की औसत के साथ 911 रन बनाए हैं, इस दौरान उन्होंने 4 शतक और इतने ही अर्धशतक जड़े हैं। ध्रुव जुरेल की इस रेड हॉट फॉर्म को देखते हुए उन्हें बाहर बैठाना ठीक नहीं होगा।

ऐसे में गौतम गंभीर और शुभमन गिल के सामने सवाल यह है कि प्लेइंग XI से बाहर करें तो किसको।

ये भी पढ़ें:ये बेशर्म लोग...हरमनप्रीत कौर की टीम का ‘दिल टूटने’ से पहले गावस्कर ने जारी

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय प्लेइंग XI पर नजर डालें तो, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ नीतिश रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो हर किसी खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया। रेड्डी को ना तो बॉलिंग में तो ना ही बैटिंग में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने का मौका मिला। विदेशी सरजमीं पर तो उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस भारत के काम आता है, मगर भारतीय सरजमीं पर लगता नहीं कि भारत को उनकी ज्यादा जरूरत है।

अगर शुभमन गिल और गौतम गंभीर सिर्फ एक तेज गेंदबाज -जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज- के साथ उतरने का फैसला करते हैं तो नीतिश रेड्डी का रोल अहम हो जाएगा, अगर नहीं तो टीम में उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है।

ऐसे में ऋषभ पंत बिना ध्रुव जुरेल को बाहर किए नीतिश कुमार रेड्डी की जगह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्लेइंग XI में अपनी जगह बना सकते हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Rishabh Pant Dhruv Jurel India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |