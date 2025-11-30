रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए 2000 रन, सचिन-द्रविड़ के खास क्लब में पहुंचे
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए हैं। वह 6 अलग-अलग टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 या उससे अधिक रन बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 2000 रन पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस शानदार उपलब्धि की बदौलत रोहित शर्मा अब दुनिया की 6 अलग-अलग टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 या उससे अधिक रन बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 6 या उससे अधिक टीम के खिलाफ 2000 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से सबसे ज्यादा टीमों के खिलाफ दो हजार से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने आठ टीमों के खिलाफ ये कारनामा किया है। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने सात टीमों के खिलाफ ये मुकाम हासिल किया है। विराट कोहली ने 6 टीमों के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की।
रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 43 गेंद में 50 रन पूरे किए। रोहित शर्मा का ये वनडे में 60वां अर्धशतक है। रोहित ने वनडे में लगातार तीसरी पारी में अर्धशतक जड़ा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने अर्धशतक लगाए थे। इस रिकॉर्ड के अलावा रोहित शर्मा इस समय कई और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं, जिनमें 20,000 इंटरनेशनल रन है। रोहित रविवार को वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।
रोहित शर्मा ने रांची में पहले वनडे में 51 गेंद में 57 रन की पारी खेली। उन्हें अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यान्सेन ने एलबीडब्ल्यू किया। टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके राेहित अब केवल वनडे में खेलते है। उनके नाम तीनों प्रारुपों में कुल 645 छक्कों का विश्व रिकार्ड है। उन्होंने 67 टेस्ट में 88 छक्के, 277 वनडे में 352 छक्के और 159 टी-20 में 205 छक्के मारे है।