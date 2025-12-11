Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ind vs SA Head to Head and each team s last 5 matches results
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: हेड टु हेड में IND का पलड़ा भारी, क्या लगातार हार का क्रम तोड़ पाएगा SA?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: हेड टु हेड में IND का पलड़ा भारी, क्या लगातार हार का क्रम तोड़ पाएगा SA?

संक्षेप:

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 31 टी20 मैच हुए हैं। इनमें से 19 में भारत को और 12 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया को पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 हार मिली है और वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ। अफ्रीका को पिछले 5 मैच में सिर्फ एक जीत मिली है। 

Dec 11, 2025 01:35 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

न्यू चंडीगढ़ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को दूसरा टी20 मैच खेला जाना है। कटक में खेले गए पहले मैच में शानदार जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। उसकी कोशिश उस बढ़त और और मजबूत करने की होगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की कोशिश पिछली हार को भूलकर वापसी करने की होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेड टु हेड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 में हेड टु हेड की बात करें यानी एक दूसरे के खिलाफ आमना-सामना की बात करें पलड़ा भारतीय टीम का भारी है। दोनों टीमें टी20 में इससे पहले अब तक 31 बार आमने-सामने हुई हैं। इनमें से 19 मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, वहीं 12 मैच में दक्षिण अफ्रीका को विजय मिली है।

दोनों टीमों का अपने-अपने पिछले 5 मैचों में प्रदर्शन

इस मामले में भी भारतीय टीम काफी मजबूत है। टीम इंडिया ने अपने पिछले 5 टी20 मैच में 3 में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा हुआ था। और एक में हार मिली थी। ये हार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली थी और उसी दौरे पर ब्रिसबेन में खेला जाने वाला टी20 बारिश की वजह से रद्द हुआ था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीता था। सीरीज के 2 मैच बारिश की भेंट चढ़े थे।

read moreये भी पढ़ें:
चंडीगढ़ की पिच पर आज बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या चलेगा गेंदबाजों का जादू, जानें

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपने पिछले 5 मैच में से 4 में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उसे इकलौती जीत पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी। 28 अक्टूबर 2025 को उसने रावलपिंडी में पाकिस्तान को 55 रन से हराया था।

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, संजू सैमसन।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन।

समय: मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |