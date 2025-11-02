हरमनप्रीत कौर बनीं वर्ल्ड कप की 'नॉकआउट क्वीन', फाइनल में छोटी पारी के दम पर तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

संक्षेप: India Women vs South Africa Women: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में एक दमदार रिकॉर्ड तोड़ा। वह महिला वनडे वर्ल्ड कप की 'नॉकआउट क्वीन' बन गई हैं।

अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की 'नॉकआउट क्वीन' बन गई हैं। उन्होंने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 29 गेंदों में दो चौकों की मदद से 20 रन बनाए। भारतीय कप्तान ने भले ही छोटी सी पारी खेली मगर एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। हरमनप्रीत ने महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। उनके नाम चार नॉकआउट पारियों में 331 रन हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज बेलिंडा क्लार्क को पछाड़ा। क्लार्क ने अपने करियर में छह नॉकआउट पारियों में 330 रन जुटाए थे।

महिला वनडे वर्ल्ड कप नॉकआउट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एलिसा हीली तीसरे पायदान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान हीली ने चार पारियों में 309 रन बनाए। उनके बाद इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट हैं। ब्रंट ने पांच पारियों में 281 रन जोड़े हैं। न्यूजीलैंड की पूर्व बल्लेबाज डेबी हॉकले सूची में पांचवें नंबर पर हैं, जिनके बल्ले से पांच नॉकआउट पारियों में 240 रन निकले। बता दें कि हरमनप्रीत ने पहली बार नॉकआउट मैच में 50 से कम रन बनाए हैं। उन्होंने 2017 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 171 रनों की पारी खेली थी।