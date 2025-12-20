हार्दिक पांड्या का 'झन्नाटेदार' शॉट बन सकता था कैमरामैन के लिए जानलेवा, ‘थोड़ा ऊपर नीचे होता तो…’; VIDEO

संक्षेप: हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में धुआंधार बैटिंग की, उन्होंने 16 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक भी जड़ा। उनकी पारी के दौरान एक शॉट सीधा कैमरामैन को जाकर लगा। कैमरामैन ने कहा कि थोड़ा ऊपर या नीचे लगा होता तो…

हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवें और आखिरी मुकाबले में 30 रनों से धूल चटाकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में सीरीज का आगाज किया था, उसी अंदाज में अंत भी किया। पांड्या ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आखिरी टी20 में 16 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए कुल 25 गेंदों पर 63 रनों की शानदार पारी खेली। पांड्या का स्ट्राइक रेट इस दौरान 250 से अधिक था। अपनी पारी में उन्होंने कुल 5 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि इनमें से एक छक्का ऐसा था जो सीधा कैमरामैन के जाकर लगा। कैमरामैन ने खुद कहा कि अगर बॉल थोड़ी ऊपर या नीचे लगती तो दिक्कत हो सकती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हार्दिक पांड्या ने यह सिक्स अपनी पारी की पहली ही गेंद पर लगाया था। कॉर्बिन बॉश की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में फ्लैट शॉट खेला जो सीधा कैमरामैन के जाकर लगा। गेंद कैमरामैन के कंधे के नीचे हाथ पर लगी थी।

कैमरामैन को गेंद लगने के बाद हर कोई चिंतत था, मगर कैमरामैन ने बताया कि सब सही है। भारतीय डगआउट में बैठे स्टाफ ने इसके बाद कैमरामैन की मदद की।

हार्दिक पांड्या पारी खत्म होने के बाद पर्सनली चोटिल कैमरामैन से मिले, उनका हाल-चाल पूछा और गले लगाकर माफी भी मांगी।

बीसीसीआई ने इस पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। आप भी देखें-

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 231 रन बोर्ड पर लगाए। शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, वहीं अभिषेक ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। नंबर-3 पर उतरे तिकल वर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टीम इंडिया को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में तिकल के साथ अहम रोल हार्दिक पांड्या ने अदा किया, जिन्होंने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए, 25 गेंदों पर 252 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर निराश किया, वह 7 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए।