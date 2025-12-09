हार्दिक तोड़ेंगे शाहिद अफरीदी का बड़ा रिकॉर्ड, 100 के क्लब में पहुंचने के करीब
भारत के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं। यह उपलब्धि हासिल करते ही वह T20I में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। हार्दिक के पास शाहिद का रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है।
भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या करीब दो महीने के बाद भारतीय टीम के लिए खेलने उतरेंगे। एशिया कप के दौरान चोट लगने के कारण दो महीने से अधिक समय तक बाहर रहने वाले हार्दिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज से भारतीय टीम में वापसी करेंगे। हार्दिक पांड्या दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में अगर एक विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी का टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल में 98 विकेट चटकाए हैं। वह 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं। यह उपलब्धि हासिल करते ही वह T20I में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। वहीं हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले 31वें गेंदबाज बन जाएंगे। अगर वह 2000 रन और 100 विकेट दोनों पूरे कर लेते हैं, तो वह T20 इंटरनेशनल में यह डबल (2000 रन और 100 विकेट) हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।
तेज गेंदबाजी के साथ शानदार बल्लेबाजी करने वाले हार्दिक बायें पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण एशिया कप फाइनल में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने चोट से उबरने के बाद हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी की और शानदार लय में हैं। हार्दिक टीम से एक दिन पहले कटक पहुंच गए थे और उन्होंने यहां के बाराबती स्टेडियम में अकेले अभ्यास किया था। वह सोमवार को वैकल्पिक सत्र में शामिल नहीं हुए लेकिन कप्तान ने पुष्टि की कि वह और गर्दन की ऐंठन से उबर रहे शुभमन गिल चयन के लिए उपलब्ध हैं।
भारत के लिए यह मुकाबला फरवरी में होने वाले घरेलू टी20 विश्व कप से पहले 10 मैचों की श्रृंखला (दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच-पांच मैचों की श्रृंखला) की शुरुआत है लेकिन सूर्यकुमार ने कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए टीम की नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी।