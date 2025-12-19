अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या का तूफान, युवराज सिंह के बाद सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय बने
हार्दिक पांड्या ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे 5वें टी20 मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा जड़ा गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन पूरे किए। इसके साथ ही वह भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ 2007 टी20 विश्व कप में 50 रन बनाए थे।
हार्दिक पांड्या ने पारी की शुरुआत ही छक्के के साथ की थी। उन्होंने इसके बाद लिंडे के एक ओवर में दो चौके और इतने ही छक्के लगाए। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक ने 16वीं गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही वह भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक शर्मा ने 17 गेंद पर, केएल राहुल 18 और सूर्यकुमार ने 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़े हैं।
हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के आतिशी अर्धशतकों की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में शुक्रवार को पांच विकेट पर 231 रन बनाये। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई भारतीय टीम के लिये पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने किया और पहले विकेट के लिये छठे ओवर में ही 63 रन जोड़े। कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला फिर खामोश रहा और वह सात गेंद में पांच रन ही बना सके। हार्दिक पांड्या ने 25 गेंद में 63 और तिलक वर्मा ने 42 गेंद में 73 रन बनाये।
T20I में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी (गेंदों में)
12 - युवराज सिंह बनाम ENG, डरबन, 2007 WC
16 - हार्दिक पांड्या बनाम SA, अहमदाबाद, 2025*
17 - अभिषेक शर्मा बनाम ENG, वानखेड़े, 2025
18 - केएल राहुल बनाम SCO, दुबई, 2021
18 - सूर्यकुमार यादव बनाम SA, गुवाहाटी, 2022