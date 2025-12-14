IND vs SA: हार्दिक ने रचा हैरतअंगेज इतिहास, दुनिया में ऐसा करने वाले इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर

संक्षेप: Hardik Pandya 100 T20I wickets: हार्दिक पांड्या ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में हैरतअंगेज इतिहास रचा। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छू लिया है।

भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह आंकड़ा रविवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में छुआ। हार्दिक ने तीन ओवर के स्पेल में 23 रन देकर शिकार किया। ट्रिस्टन स्टब्स उनका 10वां शिकार बने। स्टब्स सातवें ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलना चाहते थे। हालांकि, गेंद बल्ला का किनारा लेकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास चली गई। उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। 32 वर्षीय हार्दिक ने धर्मशाला के मैदान पर स्टब्स का शिकार करते ही हैरतअंगेज इतिहास रच डाला। वह भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 1939 रन भी बना चुके हैं।

हार्दिक T20I में एक हजार प्लस रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं। उनसे पहले चार स्पिनर बॉलिंग ऑलराउंडर ने यह कारनामा अंजाम दिया। हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 123 टी20 मैच खेले हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 71 मुकाबलों में 109 शिकार किए हैं। उन्होंने धर्मशाला में दो विकेट हासिल किए। भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने 82 मैचों में 101 विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह निजी कारणों से धर्मशाला टी20 में नहीं खेले।

टी20 इंटरनेशनल में 1000+ रन और 100+ विकेट (3115, 107) वीरनदीप सिंह (मलेशिया)

(2551, 149) शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

(2883, 102) सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)

(2417, 104) मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)

(1939, 100) हार्दिक पांड्या (भारत)