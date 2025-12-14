Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Hardik Pandya Created history After Reaching 100 T20I wicket only bowling all rounder in the world to do this
IND vs SA: हार्दिक ने रचा हैरतअंगेज इतिहास, दुनिया में ऐसा करने वाले इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर

IND vs SA: हार्दिक ने रचा हैरतअंगेज इतिहास, दुनिया में ऐसा करने वाले इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर

संक्षेप:

Hardik Pandya 100 T20I wickets: हार्दिक पांड्या ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में हैरतअंगेज इतिहास रचा। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छू लिया है।

Dec 14, 2025 08:40 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह आंकड़ा रविवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में छुआ। हार्दिक ने तीन ओवर के स्पेल में 23 रन देकर शिकार किया। ट्रिस्टन स्टब्स उनका 10वां शिकार बने। स्टब्स सातवें ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलना चाहते थे। हालांकि, गेंद बल्ला का किनारा लेकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास चली गई। उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। 32 वर्षीय हार्दिक ने धर्मशाला के मैदान पर स्टब्स का शिकार करते ही हैरतअंगेज इतिहास रच डाला। वह भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 1939 रन भी बना चुके हैं।

हार्दिक T20I में एक हजार प्लस रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं। उनसे पहले चार स्पिनर बॉलिंग ऑलराउंडर ने यह कारनामा अंजाम दिया। हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 123 टी20 मैच खेले हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 71 मुकाबलों में 109 शिकार किए हैं। उन्होंने धर्मशाला में दो विकेट हासिल किए। भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने 82 मैचों में 101 विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह निजी कारणों से धर्मशाला टी20 में नहीं खेले।

टी20 इंटरनेशनल में 1000+ रन और 100+ विकेट

(3115, 107) वीरनदीप सिंह (मलेशिया)

(2551, 149) शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

(2883, 102) सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)

(2417, 104) मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)

(1939, 100) हार्दिक पांड्या (भारत)

तीसरे टी20 की बात करें तो भारत ने टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को 117 रनों पर समेटा। अर्शदीप के अलावा वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट झटके। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। उसने महज सात रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए। रीजा हेंड्रिक्स (शून्य) क्विंटन डी कॉक (एक) डेवाल्ड ब्रेविस (दो) रन बनाकर आउट हुये। कप्तान एडन मारक्रम ने साउथ अफ्रीका के लिए 46 गेंदों में छह चौकेऔर दो छक्के उड़ाते हुए 61 रनों की पारी खेली। डोनोवन फरेरा ने 20 और एनरिक नॉर्खिया ने 12 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका के आठ प्लेयर दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
