अगर हम टेस्ट जीत जाते तो...ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर कोच गंभीर की दो टूक, भारत ने की थी ऐसी मांग

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की पिच का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी, जैसी हमने मांगी थी।

Sun, 16 Nov 2025 05:27 PMMd.Akram कोलकाता, भाषा
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी जैसी उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरूआती टेस्ट से पहले चाहिए थी। भारतीय टीम कोलकाता टेस्ट में जीत के लिए 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 रनों पर आउट हो गई और उसे 30 रन से हार का सामना करना पड़ा।

गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि यह खेलने लायक नहीं थी। यह (पिच) बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने मांगी थी और हमें यही मिला। यहां के क्यूरेटर (सुजन मुखर्जी) बहुत सहयोगी रहे। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट है जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकती है क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए हैं।’’

गंभीर ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए टेम्बा बावुमा (नाबाद 55) और वॉशिंगटन सुंदर (92 गेंद पर 31 रन) का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ‘‘यह बिल्कुल वैसी ही पिच है जैसी हमें चाहिए थी। इसमें कोई भी कमी नहीं थी। अक्षर, टेम्बा, वॉशिंगटन ने रन बनाए। अगर आप कहते हैं कि यह टर्निंग विकेट है लेकिन तेज गेंदबाजों ने भी काफी विकेट लिए हैं।’’ गंभीर ने यह भी तर्क दिया कि भारत ने टॉस के असर को कम करने के लिए इस तरह की खुरदरी पिच को प्राथमिकता दी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले दिन से ही स्पिनरों के लिए मददगार पिच की मांग करते हैं ताकि टॉस अहम नहीं हो जाए। अगर हम टेस्ट जीत जाते, तो पिच के बारे में इतना कुछ पूछना या चर्चा करना मुश्किल होता। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।’’ चोटिल कप्तान शुभमन गिल की स्थिति पर अपडेट देते हुए गंभीर ने कहा, ‘‘उनकी स्थिति का अभी आकलन किया जा रहा है। फिजियो आज फैसला लेंगे।’’

