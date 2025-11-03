स्मृति मंधाना, लौरा वोल्वार्ड्ट या दीप्ति शर्मा; वर्ल्ड कप 2025 में कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?

संक्षेप: Women's World Cup 2025 Player of the Tournament: स्मृति मंधाना, लौरा वोल्वार्ड्ट और दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। जानिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड किसने जीता?

भारत ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। मेजबान भारत ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से मात दी। भारतीय महिला टीम ने पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना, लौरा वोल्वार्ड्ट और दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की स्टार ओपनर मंधाना ने 9 मैचों में 54.25 के औसत से 434 रन बनाए, जिसमें एक शतकीय और दो अर्धशतकीय पारियां हैं। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहीं। उनसे आगे दक्षिण अफ्रीका की कप्तान वोल्वार्ड्ट हैं। वोल्वार्ड्ट ने 9 मैचों में 571 रन जुटाए, जिसमें 71.37 का औसत है। उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक जमाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धाकड़ ऑलराउंडर दीप्ति ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 22 विकेट चटकाने के अलावा 215 रन बनाए। वह एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय प्लेयर हैं। उन्हें हरफनमौला प्रदर्शन का इनाम मिला है। 28 वर्षीय दीप्ति ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड दीप्ति ने जीता है। उन्होंने फाइनल में भी छाप छोड़ी। दीप्ति ने फाइनल में अर्धशतक (58) जड़ा और पंजा खोला। उन्होंने 39 रन देकर पांच विकेट चटकाए। दीप्ति ने अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''यह सपने जैसा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह वर्ल्ड कप फाइनल में योगदान दे सकी। मैं हमेशा जिम्मेदारियों का आनंद लेती हूं, चाहे किसी भी विगाग में हूं। मैं परिस्थितियों के अनुरूप खेलना चाहती थी। बतौर आलराउंडर प्रदर्शन करना शानदार रहा। मैं ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ की ट्रॉफी को अपने माता पिता को समर्पित करना चाहती हूं।''