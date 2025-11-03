Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Final Highlights Team Indian 52 years wait ends becomes Women World Cup champion After defeating South Africa
हमारी छोरियां कम नहीं! भारतीय टीम का 52 साल का इंतजार खत्म, दक्षिण अफ्रीका को चित कर बनीं चैंपियन

हमारी छोरियां कम नहीं! भारतीय टीम का 52 साल का इंतजार खत्म, दक्षिण अफ्रीका को चित कर बनीं चैंपियन

संक्षेप: India Women vs South Africa Women Final: मेजबान भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी।

Mon, 3 Nov 2025 12:43 AMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतने का 52 साल का इंतजार खत्म हो गया है। भारत रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चैंपियन बन गया। हमरनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से धूल चटाई और पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती।। भारत टूर्नामेंट का संयुक्त मेजबान था। भारत ने तीसरे प्रयास में खिताब पर कब्जा जमाया। भारत इससे पहले 2017 और 2005 में महिला वर्ल्ड कप फाइनल में उतरा था लेकिन निराश हाथ लगी। 25 साल बाद नया चैंपियन मिला है। ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने सात ट्रॉफी अपने नाम कीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत ने फाइनल में 299 रनों का मुश्कलि लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रनों पर ढेर हो गई। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 9.3 ओवर में 39 रन देकर पांच विकेट चटकाए। शेफाली वर्मा ने दो और श्री चरणी ने एक शिकार किया। दक्षिण अफ्रीका की दो खिलाड़ी रनआउट हुईं। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शतक ठोका। उन्होंने 98 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 101 रनों की पारी खेली। उन्होंने ताजमिन ब्रिट्स (25) के साथ 51 रन जोड़कर टीम को सधी हुई शुरुआत दिलाई।

ये भी पढ़ें:एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 प्लेयर, वोल्वार्ड्ट ने पलटा इतिहास

एनेके बॉश का खाता नहीं खुला। वोल्वार्ड्ट ने सुने लुस (25) के संग तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी की। मारिजान कप्प (4) और सिनालो जाफ्ता (16) सस्ते में आउट हुईं। हालांकि, कप्तान दूसरी छोर पर जटी रहीं। उन्होंने एनेरी डर्कसेन (35) के साथ छठे विकेट के लिए 61 रनों की पार्टनरशिप की। दीप्ति ने 42वें ओवर में वोल्वार्ड्ट और क्लो ट्रायोन (9) को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से आउट होने वाली आखिरी प्लेयर नादिन डी क्लर्क (19) रहीं, जो दीप्ति का शिकार बनीं।

ये भी पढ़ें:शेफाली ने फाइनल में शतक से चूकने के बावजूद रचा इतिहास, पूनम-सहवाग छूटे पीछे

इससे पहले, भारत ने टॉस गंवाने के बाद निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 298 रन जुटाए। शेफाली वर्मा (78 गेंद में 87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 गेंद में 58 रन) की पारियों के साथ ऋचा घोष की तेज तर्रार बल्लेबाजी (24 गेंद में 34 रन) के बूते भारत ने दमदार स्कोर खड़ा किया। शेफाली ने स्मृति मंधाना (58 गेंद में 45 रन) के साथ पहले विकेट के लिए शतकीय (106 गेंद में 104 रन) और जेमिमा रोड्रिग्स (37 गेंद में 24 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 गेंद में 62 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने धीमी होती पिच पर बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी से भारत को 300 रन से अंदर राोक दिया।

ये भी पढ़ें:मंधाना ने रचा इतिहास, टूटा मिताली का रिकॉर्ड; इस मामले में बनी नंबर-1 भारतीय

शेफाली ने 21वें ओवर में सुने लुस की गेंद पर ऐनेक बॉश से मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए वनडे की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाए। भारतीय टीम 26वें ओवर के बाद लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रही जिससे टीम शानदार शुरुआत के बावजूद रन गति को तेज करने में नाकाम रही। दीप्ति इस दौरान वनडे वर्ल्ड कप में 15 विकेट और 200 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया जबकि ऋचा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तीन चौके और दो छक्के जड़े। दक्षिण अफ्रीका के लिए आयोबोंगा खाका सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 58 रन देकर तीन विकेट लिए।

ये भी पढ़ें:हरमन बनीं वर्ल्ड कप की 'नॉकआउट क्वीन', छोटी पारी के दम पर तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

कप्तान हरमनप्रीत कौर (29 गेंद में 20 रन) और दीप्ति ने इसके बाद सतर्कता से बल्लेबाजी करते हुए पारी आगे बढाई। भारतीय टीम 27वें से 32वें ओवर के बीच 17 रन ही बटोर सकी लेकिन दीप्ति ने काप के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला छक्का जड़कर दबाव को कम किया।म्लाबा ने 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत को बोल्ड कर खतरनाक होती इस साझेदारी को तोड़ा। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 52 रन जोड़े। अमनजोत कौर (14 गेंद में 12 रन) क्लार्क की गेंद पर उन्हीं को कैच देकर पवेलियन लौटीं। भारतीय बल्लेबाज आखिरी दो ओवर में सिर्फ एक ही बाउंड्री लगा सकीं, जिससे टीम का स्कोर 300 रन तक नहीं पहुंच पाया।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs South Africa Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |