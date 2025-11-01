Cricket Logo
जेमिमा की फॉर्म या मलाबा का स्पिन जाल? फाइनल में इन खिलाड़ियों के बीच होगी टक्कर

संक्षेप: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है, जहां दोनों टीमें पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। मैच के दौरान इन खिलाड़ियों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है।

Sat, 1 Nov 2025 06:59 PM
भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रविवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला क्रिकेट को नया चैंपियन मिलने वाला है। दोनों टीमें अपने पहले खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी। इस हाईवोल्टेज मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। यहां हम आपको फाइनल में होने वाले ऐसे ही कुछ रोमांचक मुकाबले के बारे में बता रहे हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। वह शानदार फॉर्म में हैं और 8 मैचों में 470 रन बना चुकी हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में 169 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली थी। उनका विकेट भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। वोल्वार्ड्ट के सामने भारत की प्रमुख स्पिनर दीप्ति शर्मा होंगी, जो टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक 17 विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। लीग मैच में प्रोटियाज बल्लेबाजों ने दीप्ति के खिलाफ रन बनाने का प्रयास किया था, और फाइनल में यह भिड़ंत देखने लायक होगी।

भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने प्रतिका रावल के साथ मिलकर कई अहम साझेदारी निभाई। मंधाना ने 8 मैचों में 389 रन बनाए हैं। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं। वह टीम को आक्रामक शुरुआत देने की जिम्मेदारी संभालेंगी। मरीजान कैप मंधाना के लिए खतरा बन सकती हैं। तेज गेंदबाज मरीजान कैप ने सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों की टक्कर मैच का शुरुआती रुख तय कर सकती है।

जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक रन चेज में नाबाद 127 रन की पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने फाइनल में जगह बनाई। रोड्रिग्स इस समय जबरदस्त आत्मविश्वास में हैं। वह मध्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से बाएं हाथ की धीमी गति की स्पिनर नोंकुलुलेको मलाबा जेमिमा को परेशान कर सकती हैं। मलाबा ने टूर्नामेंट में किफायती गेंदबाजी की है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से टीम एक और बड़ी पारी की उम्मीद कर रही होगी। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की है। दक्षिण अफ्रीका की युवा ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने लीग चरण में भारत के खिलाफ नाबाद 84 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। हरमनप्रीत को उन्हें रोकने के लिए पूरा दम लगाना होगा।

