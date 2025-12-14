भारत का T20I सीरीज में पलटवार, धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से धोया

संक्षेप: भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है।

भारतीय टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया। अफ्रीका ने तीसरे टी20 में 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 117 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए। 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 25 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। भारत ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 120 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 35 और शुभमन गिल ने 28 रन बनाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

118 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंद में तीन चौके और इतने छक्के की बदौलत 35 रन बनाए। अभिषेक को कॉर्बिन बॉश ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। एडन मार्करम ने अभिषेक का शानदार कैच लपका। वहीं शुभमन गिल एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने 28 गेंद में 28 रन बनाए। गिल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 11 गेंद में 12 रन बनाए। तिलक वर्मा 34 गेंद में 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी, मार्को यान्सेन और कॉर्बिन बॉश ने 1-1 विकेट लिए।

अर्शदीप ने पहले ओवर में रीजा हेंड्रिक्स (शून्य) तो वहीं राणा ने दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक (एक) को पगबाधा कर एक रन पर दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती दो झटके दिये। टीम अभी इन झटकों से उबरी भी नहीं थी कि राणा की गेंद को डेवाल्ड ब्रेविस (दो) विकेटों पर खेल गये। कप्तान एडेन मारक्रम ने दूसरे छोर से राणा के खिलाफ दो चौके लगाये जिससे टीम ने पावरप्ले में तीन विकेट पर 30 रन बनाये।

पांड्या ने अपने शुरुआती ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स (नौ) को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किये। वह इसके साथ ही खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गये। दुबे ने 11वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर कोर्बिन बोश को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने 12वें ओवर में रनों का अर्धशतक पूरा किया जिसके बाद डोनोवन फरेरा ने कुलदीप के खिलाफ पारी का पहला छक्का जड़ा। फरेरा ने अभिषेक की गेंद पर अर्शदीप के कैच टपकाने से मिले जीवनदान का जश्न चौके के साथ मनाया। वह खतरनाक होते इससे पहले ही चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से उन्हें चकमा देकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 50 विकेट पूरे किये और फिर शानदार लय में चल रहे मार्को यानसन (दो) को बोल्ड किया।