गैलरी को खुश करने के लिए मत खेलो…हेड कोच गौतम गंभीर ने करारी हार के बाद किसे दी नसीहत?

संक्षेप: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि खिलाड़ी गैलरी को खुश करने के लिए नहीं खेलें बल्कि ड्रेसिंग रूम की परवाह करें। भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में सूपड़ा साफ हो गया।

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से मिली 408 रन की करारी हार के बाद किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दिया लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि वह भारत के कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत के आउट होने के तरीके से बेहद खफा थे। भारत एक विकेट पर 95 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था लेकिन इसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवा दिए और स्कोर सात विकेट पर 122 रन हो गया जिसमें मार्को यानसेन की गेंदबाजी अहम रही। पंत ने यानसेन पर आक्रामक होकर खेलने की कोशिश की जबकि उस वक्त उन्हें संयम दिखाने की जरूरत थी। और इसी शॉट को सबसे खराब माना जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में गंभीर हमेशा की तरह तेवर में थे। सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद जब गंभीर से पूछा गया कि क्या उन्हें पंत से बेहतर की उम्मीद थी तो उन्होंने कहा, ‘‘आप किसी एक शॉट या किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दे सकते। मैं कभी भी किसी एक खिलाड़ी पर बात नहीं करता, आज भी नहीं करूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सच्चाई यही है कि हमें लाल गेंद के क्रिकेट में बहुत सुधार करना है। चाहे वह मानसिक हो, तकनीकी हो, दबाव झेलने की क्षमता हो, बलिदान देने की भावना हो, या टीम को खुद से ऊपर रखना हो। और सबसे जरूरी, गैलरी को खुश करने के लिए नहीं खेलना।’’ यहां यह साफ था कि इशारा पंत की ओर ही है।

लेकिन जब एक सीनियर पत्रकार ने पूछा कि जवाबदेही कैसे तय होगी तो गंभीर ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया, ‘‘यह परवाह करने से आता है। आप ड्रेसिंग रूम की कितनी परवाह करते हैं, टीम की कितनी परवाह करते हैं। क्योंकि जवाबदेही और मैच की परिस्थितियां पढ़ाई नहीं जा सकती।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘अगर आप मैदान में जाकर हमेशा खुद को टीम से आगे रखेंगे, कहेंगे कि मैं ऐसे ही खेलता हूं और मेरे पास ‘प्लान बी’ नहीं है तो आपको इसी तरह बल्लेबाजी क्रम के चरमराना होता रहेगा।’’