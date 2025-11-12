Cricket Logo
अगर हम दोनों खेले तो...ऋषभ पंत के साथ कंपटीशन को लेकर खुलकर बोले ध्रुव जुरेल

संक्षेप: युवा भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अनुभवी ऋषभ पंत के साथ अपनी कथित प्रतिस्पर्धा को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह और ऋषभ पंत दोनों को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलता है, तो यह टीम के लिए और भी बेहतर होगा।

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अनुभवी विकेटकीपर ऋषभ पंत के साथ चल रही कथित प्रतिस्पर्धा को सिरे से खारिज कर दिया है। जुरेल ने कहा है कि टीम में किसी तरह की होड़ नहीं है, बल्कि अगर वे दोनों एक साथ खेलते हैं तो यह टीम इंडिया के लिए और भी फायदेमंद होगा। ध्रुव जुरेल पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं। उन्हें जब भी भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला है उन्होंने उस मौके को भुनाया है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में जुरेल ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेला था और शानदार शतक लगाया था।

उन्होंने इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए सीरीज के दौरान भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा। जहां उन्होंने दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में लगातार पारियों में शतक लगाया। पंत इस मैच में कप्तानी कर रहे थे। पहले टेस्ट से पहले ध्रुव जुरेल ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ''मुझसे और ऋषभ पंत से जुड़ी प्रतिस्पर्धा की बात बकवास है। अगर हम दोनों खेलते हैं, तो यह टीम इंडिया के लिए और भी अच्छा होगा।" दोनों खिलाड़ी अब तक एक टेस्ट मैच में साथ खेले हैं, जो पिछले साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हुआ था।''

उन्होंने कहा कि टीम में जगह और भूमिका का निर्णय कप्तान और कोच करते हैं, और उन्हें जो भी मौका मिलता है, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। जुरेल ने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि मैं टीम में योगदान दे पाऊंगा। बतौर क्रिकेटर सबसे अच्छा एहसास तब होता है जब आप मैच के बाद अपने कमरे में वापस आते हैं और महसूस करते हैं कि आपने अपनी टीम के लिए कुछ किया है और इससे टीम को जीत मिली है। हर बार जब मैं बल्लेबाजी करने जाता हूं, तो मैं स्थिति को देखता हूं और सोचता हूं कि टीम को उस समय मुझसे क्या चाहिए और मैं उसके अनुसार खेलने की कोशिश करता हूं।"

