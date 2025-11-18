Cricket Logo
जुरेल और सुदर्शन 1 पैड पहनकर खेले, आखिर क्या है इसका मतलब? हार के बावजूद 6 प्लेयर प्रैक्टिस में आए

संक्षेप: ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट गंवाने के बाद एक पैड पहनकर स्पिनरों का सामना किया। वैकल्पिक अभ्यास सत्र के लिए सिर्फ छह खिलाड़ी ही आए। दूसरा मैच गुवाहाटी में होगा।

Tue, 18 Nov 2025 03:55 PMMd.Akram कोलकाता, भाषा
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में स्पिन गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष को देखते हुए साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने सोमवार को कोलकाता में स्पिनरों के सामने एक पैड पहन कर लगभग तीन घंटे तक जमकर अभ्यास किया। यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था, जिसमें बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन ने अपने दाहिने पांव के पैड को निकाल कर अभ्यास किया। सुदर्शन यहां खेले गए पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें गुवाहाटी में मौका मिलेगा।

पैड बिना बैटिंग करने का क्या मतलब?

बाएं हाथ के स्पिनरों और ऑफ स्पिनरों के सामने अपने अगले पैर में पैड के बिना बल्लेबाजी करने का मतलब था कि उन्हें पिंडली या किसी भी खुले हिस्से पर चोट लगने से बचने के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता है। यह बल्लेबाजी अभ्यास की पुरानी पद्धति है, जिसमें कोच इस बात पर जोर देते हैं कि बल्लेबाज गेंद को रोकने के लिए अपने फ्रंट पैड की बजाय अपने बल्ले का अधिक उपयोग करें। इस तरह के अभ्यास के पीछे एक और कारण यह है कि भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाजों में बैकफुट पर जाने की प्रवृत्ति है। इस तरह के अभ्यास से उन्हें स्पिनरों को आगे बढ़कर खेलने में मदद मिलती है।

तेज गेंदबाजों के सामने सहज नहीं दिखे

सुदर्शन की तरह जुरेल ने भी एक पैड निकाल कर अभ्यास किया। वह पहले टेस्ट मैच में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेले थे लेकिन अपेक्षित प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे। टीम प्रबंधन उन्हें गुवाहाटी में भी इसी भूमिका में प्लेइंग इलेवन में रख सकता है। वैकल्पिक सत्र के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सुदर्शन पर कड़ी नजर रखी, जो शुभमन गिल की जगह लेने के दावेदारों में से एक हैं। भारतीय कप्तान को गर्दन में ऐंठन के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर बैठना पड़ सकता है। इन दोनों बल्लेबाजों में तेज गेंदबाजों के सामने भी अभ्यास किया लेकिन वह उनके सामने सहज नजर नहीं आए। आकाशदीप की गेंद कई बार उनके बल्ले का किनारा लेकर गई और यहां तक ​​कि नेट गेंदबाजों ने भी उन्हें मूवमेंट से परेशान किया। गंभीर और बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने ब्रेक के दौरान उनसे लंबी बातचीत की।

हार के बावजूद सिर्फ छह खिलाड़ी आए

पहले टेस्ट मैच में हार के बावजूद यह हैरानी भरा था कि वैकल्पिक सत्र के लिए केवल छह खिलाड़ी ही आए, जिनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य रवींद्र जडेजा भी शामिल थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक बल्लेबाजी की। गिल के दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बेहद कम होने के कारण ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए सीरीज से बाहर कर दिया गया है। रेड्डी वापस कोलकाता आकर टीम से जुड़ गए हैं लेकिन उन्होंने वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों के अनुसार गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे हालांकि उनकी गर्दन में काफी अकड़न है, इसलिए उनके दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना कम है।

