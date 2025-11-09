Cricket Logo
IND vs SA Despite Rishabh Pant's Return Dhruv Jurel will play Kolkata Test Sudharsan Or Nitish Could be dropped Report
IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल खेलेंगे कोलकाता टेस्ट, किसका कटेगा पत्ता?

IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल खेलेंगे कोलकाता टेस्ट, किसका कटेगा पत्ता?

संक्षेप: विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद जुरेल कोलकाता टेस्ट में खेल सकते हैं। पंत टखने के फ्रैक्चर से पूरी तरह उबर चुके हैं।

Sun, 9 Nov 2025 06:08 AM
Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। स्टार विकेटकीपर और उपकप्तान ऋषभ पंत तीन महीने बाद भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। पंत टखने के फ्रैक्चर से पूरी तरह उबर चुके हैं। उनकी गैर मौजदूगी में ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, पंत की वापसी के बावजूद जुरेल कोलकाता टेस्ट में खेल सकते हैं। वह इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में जुरेल को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनका स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में प्लेइंग इलेवन में चुना जाना लगभग तय है।

जुरेल ने भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोका। वह सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेले। वहीं, पंत दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ ना सिर्फ विकेटकीपर के रूप में उतरे बल्कि कप्तानी भी की। घरेलू सत्र की शुरुआत से जुरेल ने 140, एक और 56, 125, 44 और 6, नाबाद 132 और नाबाद 127 रन की पारियां खेली हैं। उन्होंने इस दौरान प्रथम श्रेणी के पिछले आठ मैच में तीन शतक और एक अर्धशतक लगाए है, जिसमें से एक शतक टेस्ट मैच में आया। जुरेल को कोलकाता टेस्ट में मौका मिलने की सूरत में बल्लेबाज साई सुदर्शन या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक का पत्ता कट सकता है।

पीटीआई के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ''जुरेल के विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की संभावना है। उन्हें आदर्श रूप से साई सुदर्शन की जगह तीसरे क्रम या ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में टीम को रेड्डी की गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी।'' ऐसा माना जा रहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में पहली पारी में रेड्डी को केवल चार ओवर गेंदबाजी करने का मौका दिए जाने के बाद दिल्ली टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को खिलाने पर गंभीरता से विचार-विमर्श हुआ था। दिल्ली टेस्ट में रेड्डी बल्लेबाजी का कुछ समय देने के लिए बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया था लेकिन उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया।

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर आठवें नंबर तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में रखने के पक्ष में रहते है लेकिन वह जुरेल को मध्यक्रम में अधिक मौका देना चाहेंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों के साथ खेल सकता है। एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक, धोनी और पार्थिव पटेल, धोनी और ऋषभ पंत अलग-अलग समय पर भारत के लिए एक ही सीमित ओवरों की टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन टेस्ट इलेवन में दो विशेषज्ञ विकेटकीपरों के होने के ज्यादा उदाहरण नहीं हैं। किरण मोरे और चंद्रकांत पंडित ने 1986 में कुछ टेस्ट मैच खेले (एक इंग्लैंड में और एक भारत में)। पंडित एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेले।

Md.Akram

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
