डेविड मिलर का बल्ला फिर चला, भारत के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले चौथे बैटर बने
डेविड मिलर ने रविवार को भारत के खिलाफ मुकाबले में 26 गेंद में अर्धशतक लगाया। वह भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। मिलर जारी टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुए।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टी20 विश्व कप सुपर-8 मुकाबले में डेविर मिलर ने दमदार प्रदर्शन किया है। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने अच्छी शुरुआत की थी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले में ही अफ्रीका को तीन झटके दे दिए थे। हालांकि डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने इसके बाद पारी को संभाला और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत अफ्रीका शुरुआती झटकों के बाद उबरने में सफल रहा। इस दौरान स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक पूरा किया।
डेविड मिलर ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही वह भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज बने। डेविड मिलर ने रविवार को 35 गेंद में 63 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सात चौके और तीन छक्के लगाए। वरुण चक्रवर्ती ने डेविड मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तिलक ने उनका कैच लपका।
डेविड मिलर ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 गेंद में 97 रन जोड़े। ब्रेविस 29 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 20 गेंद में 35 रन जोड़े।
भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप में डेविड मिलर का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 2014 में मीरपुर में भारत के खिलाफ 12 गेंद में नाबाद 23 रन बनाए थे। इसके बाद पर्थ में 2022 में 46 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए। उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप में ब्रिजटाउन में 17 गेंद में 21 रन का योगदान दिया। अहमदाबाद में 2026 में 35 गेंद में 63 रन बनाए।
चौथे मैच में आउट हुए डेविड मिलर
टी20 विश्व कप 2026 में डेविड मिलर अभी तक नॉट आउट रहे थे। वह जारी टूर्नामंट में अभी तक आउट नहीं हुए थे। डेविड मिलर ने कनाडा के खिलाफ नादा 39 रन बनाए। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 20 और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 24 रन की पारी खेली। हालांकि भारत के खिलाफ वह 63 रन बनाकर आउट हुए।
