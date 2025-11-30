विराट कोहली के 52वें शतक पर क्रिकेट जगत ने क्या कहा, रवि शास्त्री ने किया दमदार कमेंट
भारतीय क्रिकेट जगत ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के 52वें वनडे शतक की जमकर सराहना की है। कोहली के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि उसने लोगों को चुप करा दिया। कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को रांची में खेले पहले मैच में वनडे करियर का 52वां शतक लगाया। उन्होंने किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया। विराट की शानदार उपलब्धि पर क्रिकेट जगत ने प्रशंसा की है। कोहली ने शतक लगाकर रांची के जेएससीए मैदान पर सबसे अधिक शतक लगाने का भी कीर्तिमान बनाया। कोहली का रांची में यह तीसरा शतक है।कोहली ने आज अपना शतक 102 गेंदों में पूरा किया। 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से कोहली ने अपना शतक पूरा किया।
पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा, "यह नंबर 52 है... उन्होंने बाउंड्री के साथ इसे हासिल किया। उन्होंने बहुत से लोगों को चुप करा दिया होगा।" पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कोहली और रोहित शर्मा दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा, "बुजुर्ग अभी भी अच्छा है।
राजीव शुक्ला ने कहा, ''विराट कोहली की 83वीं सेंचुरी उनके पैशन और डिसिप्लिन का सबूत है, जो नए बेंचमार्क सेट करता रहता है। उनका शानदार सफर हर युवा क्रिकेटर के लिए इंस्पिरेशन है। एक शानदार पारी। पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने लिखा, "कोहली के लिए एक और खास दिन, 52वां वनडे शतक और अभी भी लगातार अच्छा खेलने और खेलने की इच्छा का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। शानदार पारी।" डेन स्टेन ने लिखा, ''ये थोड़ी बल्लेबाजी कर सकता है।''
इरफान पठान ने लिखा, ''कोहली का जश्न बताता है कि ये शतक उनके लिए क्या मायने रखता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा लिखा, “आंखों में चमक वापस आ गई है!! कोहली बिल्कुल मास्टरक्लास बैटिंग!!।”
इसके अलावा, भारतीय स्पिन के अनुभवी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने विराट के बारे में एक मजेदार कमेंट किया कि उनके पास "उनसे 52 सेंचुरी ज्यादा हैं" और वह कैसे उनके "उनसे 100 सेंचुरी ज्यादा" होने का इंतजार कर रहे हैं। "बस मुझसे 52 सेंचुरी ज्यादा का इंतजार कब विराट भैया आप 100 सेंचुरी ज्याादा होंगे।''