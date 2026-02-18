होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
T20 WC में इंडिया मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका क्यों बेफिक्र? कॉर्बिन बॉश बोले- अब प्लान टीम के...

Feb 18, 2026 07:50 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को मुकाबला होगा। इंडिया मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका बेफिक्र लग रहा है। कॉर्बिन बॉश ने कहा कि हमें अहमदाबाद में परिस्थितियां समझने का मौका मिला।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश को अहमदाबाद में तीन ग्रुप मैच खेलने का मौका मिलने के बाद भरोसा है कि टीम के 'थिंक टैंक' को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ सुपर आठ मैच से पहले रणनीति बनाने में अधिक स्पष्टता मिलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका 22 फरवरी को अहमदाबाद में सुपर आठ मैच में आमने-सामने होंगे। मोटेरा में खेलने के फायदे के बारे में पूछे जाने पर बॉश ने कहा, ''हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अहमदाबाद में कुछ मैच खेलने का मौका मिला जो वाकई बहुत अच्छा रहा क्योंकि अब हमारे दो और मैच वहां होने हैं।''

' अब प्लान टीम के नजरिए के...'

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज दिवंगत टर्टियस बॉश के बेटे ने कहा, ''हमें हालात का अंदाजा लगाने और आगे के लिए रणनीति बनाने का मौका मिला। अब योजना टीम के नजरिए के बजाय खिलाड़ियों के हिसाब से होगी और इस पर होगी कि एक टीम के तौर पर हम कैसे काम करना चाहते हैं।'' जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी खास भारतीय खिलाड़ी के लिए कोई योजना होगी तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। बॉश ने कहा, ''मुझे लगता है कि उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम काफी खतरनाक है। इसलिए यह उन सभी के लिए होगा। उनके सभी बल्लेबाजों के लिए। मैं किसी एक के बारे में अलग से नहीं कहूंगा।''

'एक लग्जरी है लेकिन इसके साथ...'

कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को यानसेन के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे बॉश ने बुधवार को फिरोज शाह कोटला में तेज गेंदबाजी के अनुकूल हालात में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बॉश ने कहा, ''ऐसे शानदार तेज गेंदबाजों वाली टीम के साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। टीम में अब भी एनरिक नॉर्खिया हैं। यह एक लग्जरी है लेकिन इसके साथ अपनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। पूरे गेंदबाजी क्रम का स्तर काफी ऊंचा है।''

दक्षिण अफ्रीका ने 122 रन पर रोका

बॉश की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में यूएई को छह विकेट से हराकर सुपर आठ की तैयारी पुख्ता की। पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को छह विकेट पर 122 रन पर रोकने के बाद 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। उसके लिये सबसे बड़ी राहत की बात 'जूनियर एबी डिविलियर्स' कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस का फॉर्म में लौटना रहा, जिन्होंने 36 रन बनाए।

T20 World Cup T20 World Cup 2026 India Vs South Africa
