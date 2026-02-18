T20 WC में इंडिया मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका क्यों बेफिक्र? कॉर्बिन बॉश बोले- अब प्लान टीम के...
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को मुकाबला होगा। इंडिया मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका बेफिक्र लग रहा है। कॉर्बिन बॉश ने कहा कि हमें अहमदाबाद में परिस्थितियां समझने का मौका मिला।
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश को अहमदाबाद में तीन ग्रुप मैच खेलने का मौका मिलने के बाद भरोसा है कि टीम के 'थिंक टैंक' को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ सुपर आठ मैच से पहले रणनीति बनाने में अधिक स्पष्टता मिलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका 22 फरवरी को अहमदाबाद में सुपर आठ मैच में आमने-सामने होंगे। मोटेरा में खेलने के फायदे के बारे में पूछे जाने पर बॉश ने कहा, ''हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अहमदाबाद में कुछ मैच खेलने का मौका मिला जो वाकई बहुत अच्छा रहा क्योंकि अब हमारे दो और मैच वहां होने हैं।''
' अब प्लान टीम के नजरिए के...'
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज दिवंगत टर्टियस बॉश के बेटे ने कहा, ''हमें हालात का अंदाजा लगाने और आगे के लिए रणनीति बनाने का मौका मिला। अब योजना टीम के नजरिए के बजाय खिलाड़ियों के हिसाब से होगी और इस पर होगी कि एक टीम के तौर पर हम कैसे काम करना चाहते हैं।'' जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी खास भारतीय खिलाड़ी के लिए कोई योजना होगी तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। बॉश ने कहा, ''मुझे लगता है कि उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम काफी खतरनाक है। इसलिए यह उन सभी के लिए होगा। उनके सभी बल्लेबाजों के लिए। मैं किसी एक के बारे में अलग से नहीं कहूंगा।''
'एक लग्जरी है लेकिन इसके साथ...'
कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को यानसेन के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे बॉश ने बुधवार को फिरोज शाह कोटला में तेज गेंदबाजी के अनुकूल हालात में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बॉश ने कहा, ''ऐसे शानदार तेज गेंदबाजों वाली टीम के साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। टीम में अब भी एनरिक नॉर्खिया हैं। यह एक लग्जरी है लेकिन इसके साथ अपनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। पूरे गेंदबाजी क्रम का स्तर काफी ऊंचा है।''
दक्षिण अफ्रीका ने 122 रन पर रोका
बॉश की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में यूएई को छह विकेट से हराकर सुपर आठ की तैयारी पुख्ता की। पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को छह विकेट पर 122 रन पर रोकने के बाद 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। उसके लिये सबसे बड़ी राहत की बात 'जूनियर एबी डिविलियर्स' कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस का फॉर्म में लौटना रहा, जिन्होंने 36 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय