इस एक कैच ने भारत की झोली में डाली ट्रॉफी, लौरा के विकेट के लिए अमनजोत कौर ने लगा दी थी पूरी जान

संक्षेप: भारतीय टीम की क्रिकेटर अमनजोत कौर ने लौरा वोल्वार्ड्ट का अद्भुत कैच लपका। उनका ये कैच सालों तक याद रखा जाएगा क्योंकि इसने मैच का पासा पलटा। यह क्षण भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है।

Mon, 3 Nov 2025 01:54 AMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के लिए आईसीसी महिला विश्व कप का ये संस्करण उतार-चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती दो मुकाबले जीतने के बाद भारत ने लगातार तीन मैच गंवाए थे। हालांकि इसके बाद लगातार मैचों में भारत के प्रमुख खिलाड़ियों ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं फाइनल में सभी 11 खिलाड़ियों ने मिलकर भारत को चैंपियन बना दिया। फाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अमनजोत कौर का वो कैच रहा, जिसने शतक लगा चुकी दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अमनजोत के उस कैच ने मैच का पासा पलट दिया और फिर भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अफ्रीका की पारी को ऑलआउट करके खिताब अपने नाम किया।

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में कई कैच छोड़े थे। हालांकि फाइनल में भारतीय टीम की फील्डिंग काफी अच्छी रही। कुछ कैच जरूर छूटे लेकिन अमनजोत के प्रयास ने एक बार तो दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। लौरा ने पारी के 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के प्रयास किया लेकिन गेंद हवा में काफी ऊपर चली गई। डीप मिडविकेट पर अमनजोत ने गेंद का इंतजार किया और कैच लेने का प्रयास किया। हालांकि पहले और दूसरे प्रयास में गेंद उनके हाथ से छिटक गई। तीसरे प्रयास में उन्होंने कैच पूरा किया। लौरा का विकेट गिरने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने साथ मिलकर जश्न मनाया।

लौरा वोल्वार्ड्ट का विकेट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि वह शतक लगा चुकी थी और इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 169 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाया था। अगर वह क्रीज पर कुछ देर तक और टिकी रहती तो भारत के लिए खतरा बन सकती थीं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती।

भारत ने शेफाली वर्मा (78 गेंद में 87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 रन) के अर्धशतक की बदौलत सात विकेट पर 298 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम दीप्ति शर्मा के पांच झटकों के सामने कप्तान लौरा वोलवार्ट (101 रन) के शतक के बावजूद 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। दीप्ति ने 39 रन देकर पांच विकेट झटके। शेफाली वर्मा ने भी दो विकेट और श्री चरणी ने एक विकेट हासिल किया।

इससे पहले शेफाली ने वनडे में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाये। दीप्ति ने 58 गेंद में तीन चौके और एक छक्का जड़ा। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 45 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
