Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA captain temba Bavuma selected for South Africa A tour

तेम्बा बावुमा की नई चाल, भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका ए स्क्वॉड में हुए शामिल

संक्षेप: पिंडली की चोट से उबरने के बाद तेम्बा बावुमा दक्षिण अफ्रीका ए स्क्वॉड में शामिल हुए हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ जारी सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।

Thu, 16 Oct 2025 07:54 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on
तेम्बा बावुमा की नई चाल, भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका ए स्क्वॉड में हुए शामिल

दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान तेम्बा बावुमा इस महीने के अंत में शुरू हो रहे भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका ए के दल में शामिल किए गए हैं। बावुमा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका के दल का हिस्सा नहीं हैं और आगामी भारत दौरे और उनकी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए वह वनडे सीरीज का भी हिस्सा नहीं हैं।

वह भारत में खेले जाने वाले दो प्रथम श्रेणी मैचों में से बेंगलुरु में खेलने जाने वाले दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे। दक्षिण अफ्रीका 14 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच भारत में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगा। पाकिस्तान के बाद यह उपमहाद्वीप का उनका लगातार दूसरा विदेशी दौरा है और 2025-2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भी यह उनका दूसरा दौरा है। सितंबर में इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बाद बावुमा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब की रक्षा के लिए तुरंत कप्तानी नहीं कर पाए थे।

चार दिवसीय मुकाबलों में टीम की कप्तानी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन करेंगे और इसमें जुबैर हम्जा और प्रेनेलन सुब्रायन भी शामिल हैं, जो दोनों पाकिस्तान में टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। सुब्रायन लाहौर मैच में खेले थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 93 रनों से हार गया था। दक्षिण अफ्रीका के लिए सीमित ओवरों की क्रिकेट खेलने वाले तेज गेंदबाज कोडी यूसुफ को भी टीम में शामिल किया गया है। ये दोनों चार दिवसीय मैच 30 अक्तूबर से 9 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।

ये भी पढ़ें:AUS पहुंचते ही भारतीय टीम ने शुरू की ट्रेनिंग, कोहली-रोहित ने जमकर बहाया पसीना

दक्षिण अफ्रीका ए टीम 13 से 19 नवंबर के बीच राजकोट में भारत ए के खिलाफ तीन पचास ओवर के मैच भी खेलेगी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी करेंगे, जिसके कारण उन्हें पाकिस्तान में सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ा है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |