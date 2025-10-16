तेम्बा बावुमा की नई चाल, भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका ए स्क्वॉड में हुए शामिल
संक्षेप: पिंडली की चोट से उबरने के बाद तेम्बा बावुमा दक्षिण अफ्रीका ए स्क्वॉड में शामिल हुए हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ जारी सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।
दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान तेम्बा बावुमा इस महीने के अंत में शुरू हो रहे भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका ए के दल में शामिल किए गए हैं। बावुमा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका के दल का हिस्सा नहीं हैं और आगामी भारत दौरे और उनकी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए वह वनडे सीरीज का भी हिस्सा नहीं हैं।
वह भारत में खेले जाने वाले दो प्रथम श्रेणी मैचों में से बेंगलुरु में खेलने जाने वाले दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे। दक्षिण अफ्रीका 14 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच भारत में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगा। पाकिस्तान के बाद यह उपमहाद्वीप का उनका लगातार दूसरा विदेशी दौरा है और 2025-2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भी यह उनका दूसरा दौरा है। सितंबर में इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बाद बावुमा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब की रक्षा के लिए तुरंत कप्तानी नहीं कर पाए थे।
चार दिवसीय मुकाबलों में टीम की कप्तानी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन करेंगे और इसमें जुबैर हम्जा और प्रेनेलन सुब्रायन भी शामिल हैं, जो दोनों पाकिस्तान में टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। सुब्रायन लाहौर मैच में खेले थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 93 रनों से हार गया था। दक्षिण अफ्रीका के लिए सीमित ओवरों की क्रिकेट खेलने वाले तेज गेंदबाज कोडी यूसुफ को भी टीम में शामिल किया गया है। ये दोनों चार दिवसीय मैच 30 अक्तूबर से 9 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।
दक्षिण अफ्रीका ए टीम 13 से 19 नवंबर के बीच राजकोट में भारत ए के खिलाफ तीन पचास ओवर के मैच भी खेलेगी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी करेंगे, जिसके कारण उन्हें पाकिस्तान में सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ा है।