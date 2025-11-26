Cricket Logo
कप्तान बावुमा ने कोच के विवादित 'ग्रोवेल' कमेंट पर तोड़ी चुप्पी, इशारों में बुमराह को भी लपेटा

संक्षेप:

कप्तान टेम्बा बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड के 'ग्रोवेल' कमेंट पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इशारों में भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी लपेटा।

Wed, 26 Nov 2025 04:52 PMMd.Akram गुवाहाटी, भाषा
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत को ‘घुटने के बल लाने’ के कोच शुकरी कोनराड के विवादित बयान को तूल नहीं देते हुए कहा कि हेड कोच अपनी टिप्पणी पर गौर करेंगे। अनिल कुंबले और डेल स्टेन समेत भारत और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों ने ‘ग्रोवेल’ (सीने के बल लेटना या रेंगना) शब्द के इस्तेमाल को लेकर कोनराड की आलोचना की थी चूंकि इस शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ है।

बावुमा ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘मुझे सुबह ही कोच के बयान के बारे में पता चला। मेरा ध्यान मैच पर था तो उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। शुकरी 60 साल के होने वाले हैं और वह अपने बयान पर गौर करेंगे।’’ कोलकाता में पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह द्वारा उन्हें ‘बौना’ कहे जाने का जिक्र करते हुए बावुमा ने कहा, ‘‘लेकिन इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों ने भी सीमा पार की है। मैं यह नहीं कर रहा कि कोच ने सीमा पार की है लेकिन वह अपने बयान पर गौर करेंगे।’’

वेस्टइंडीज टीम जब 1976 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, तब इंग्लैंड के तत्कालीन कप्तान टोनी ग्रेग ने एक इंटरव्यू में कहा था, ''मैं उन्हें घुटने के बल लाना (ग्रोवेल) चाहता हूं।'' वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को सीरीज में 5-0 से हराया था। कोनराड ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका के जीत की दहलीज पर पहुंचने के बाद यह बयान दिया था। ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने कौशल और दृढ़ संकल्प की कमी वाले भारतीय बल्लेबाजों को फिर से दिन में तारे दिखाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 408 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करके दो मैच की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

गुवाहाटी में भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उसकी सबसे बड़ी हार है।

