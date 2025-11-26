कप्तान बावुमा ने कोच के विवादित 'ग्रोवेल' कमेंट पर तोड़ी चुप्पी, इशारों में बुमराह को भी लपेटा

संक्षेप: कप्तान टेम्बा बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड के 'ग्रोवेल' कमेंट पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इशारों में भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी लपेटा।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत को ‘घुटने के बल लाने’ के कोच शुकरी कोनराड के विवादित बयान को तूल नहीं देते हुए कहा कि हेड कोच अपनी टिप्पणी पर गौर करेंगे। अनिल कुंबले और डेल स्टेन समेत भारत और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों ने ‘ग्रोवेल’ (सीने के बल लेटना या रेंगना) शब्द के इस्तेमाल को लेकर कोनराड की आलोचना की थी चूंकि इस शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ है।

बावुमा ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘मुझे सुबह ही कोच के बयान के बारे में पता चला। मेरा ध्यान मैच पर था तो उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। शुकरी 60 साल के होने वाले हैं और वह अपने बयान पर गौर करेंगे।’’ कोलकाता में पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह द्वारा उन्हें ‘बौना’ कहे जाने का जिक्र करते हुए बावुमा ने कहा, ‘‘लेकिन इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों ने भी सीमा पार की है। मैं यह नहीं कर रहा कि कोच ने सीमा पार की है लेकिन वह अपने बयान पर गौर करेंगे।’’

वेस्टइंडीज टीम जब 1976 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, तब इंग्लैंड के तत्कालीन कप्तान टोनी ग्रेग ने एक इंटरव्यू में कहा था, ''मैं उन्हें घुटने के बल लाना (ग्रोवेल) चाहता हूं।'' वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को सीरीज में 5-0 से हराया था। कोनराड ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका के जीत की दहलीज पर पहुंचने के बाद यह बयान दिया था। ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने कौशल और दृढ़ संकल्प की कमी वाले भारतीय बल्लेबाजों को फिर से दिन में तारे दिखाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 408 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करके दो मैच की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।