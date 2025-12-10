Wed, Dec 10, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Captain Suryakumar Yadav was haunted by this fear in 1st T20I Talks About dilemma regarding Hardik Pandya
कप्तान सूर्यकुमार को पहले टी20 में सता रहा था ये 'डर', हार्दिक पांड्या को लेकर दूर की एक दुविधा

संक्षेप:

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 मैच में 101 रनों से शिकस्त दी। यह मैच कटक के मैदान पर खेला गया। हार्दिक पांड्या ने कटक में शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक की तारीफ की है।

Dec 10, 2025 12:12 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में दमदार आगाज किया है। भारत ने मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में 101 रनों से विजयी परचम फरचम फहराया। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की आतिशी फिफ्टी की बदौलत भारत ने 175/6 का स्कोर खड़ा किया। एक समय भारत 48 रन पर तीन गंवाकर जूझ रहा था। हार्दिक ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और चार सिक्स शामिल हैं। उन्होंने एक विकेट भी चटकाया। हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान सूर्या ने हार्दिक की तारीफ की है। उन्होंने साथ की उस 'डर' का जिक्र किया, जो कटक में सता रहा था। दरअसल, सूर्या को लग रहा था कि भारत 160 रन तक ही पहुंचेगा।

'हम चाहते हैं कि हर कोई निडर रहे'

सूर्यकुमार ने कटक में जीत दर्ज करने के बाद कहा, ''मैंने टॉस के समय ही कहा था कि हम कंफ्यूज थे लेकिन पहले बैटिंग करने पर बहुत खुश थे। 48/3 के स्कोर से 175 तक जाना शानदार था। जिस तरह से हार्दिक, अक्षर, तिलक ने बैटिंग की और आखिर में जितेश ने आकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी था। पहले सोचा था कि हम 160 तक जाएंगे लेकिन 175 अविश्वसनीय रहा। 7-8 बल्लेबाज होने पर कोई न कोई कवर कर ही लेगा। किसी दिन 2-3 बैटर का दिन नहीं होगा लेकिन बाकी 4 बल्लेबाज कवर कर लेंगे। शायद अगले मैच में आप किसी और को कवर करते हुए देखेंगे। टी20 क्रिकेट में ऐसा ही होता है। हम चाहते हैं कि हर कोई निडर रहे और अपनी बैटिंग का आनंद ले।'' हार्दिक ने पावरप्ले में बॉलिंग नहीं की। ऐसे में क्रिकेट फैंस दुविधा में थे कि फिट होने के बावजूद हार्दिक शुरू में गेंदबाजी करने क्यों नहीं आए?

मुझे फर्क नहीं पड़ता कि...पावरप्ले में नजरअंदाजी पर हार्दिक पांड्या की दो टूक

हार्दिक को लेकर दूर की ये दुविधा

कप्तान ने हार्दिक को लेकर दुविधा दूर की है। उन्होंने पावरप्ले में बॉलिंग नहीं देने पर कहा, ''अर्शदीप और बुमराह शुरू में बॉलिंग करने के लिए परफेक्ट बॉलर थे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने नई बॉल से गेंदबाजी, मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह बेहतर ऑप्शन थे। हार्दिक को बाद में इसलिए लाया गया क्योंकि वह चोट से वापस आए हैं और उनका ध्यान रखना जरूरी है। जिस तरह से हार्दिक ने बॉलिंग की, मैं उससे बहुत खुश हूं। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए धमाल मचाया और 175 तक पहुंचाया। यह सच में काबिल-ए-तारीफ है। हमारे पास बॉलिंग के जितने ऑप्शन थे, मुझे लगता है कि 175 का स्कोर काफी अच्छा था।'' बता दें कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक बाएं पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण एशिया कप 2025 फाइनल में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने दो महीने से अधिक समय बाद भारतीय टीम में वापसी की है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
