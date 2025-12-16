Cricket Logo
'सूर्यकुमार अकेले पांचों मैच जिता सकते हैं', भारत के टी20 कप्तान के फॉर्म पर बोले शिवम दुबे

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लगातार मैचों में वह फ्लॉप रहे हैं। हालांकि टीम के साथ खिलाड़ी शिवम दुबे का मानना है कि सूर्यकुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर पांचों मैच जिता सकते हैं।

Dec 16, 2025 08:05 pm IST
हरफनमौला शिवम दुबे ने खराब फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव का बचाव करते हुए कहा कि भारत के टी20 कप्तान ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और सही समय पर फॉर्म में लौटेंगे। सूर्यकुमार ने आखिरी टी20 अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था। विश्व कप में अब दो महीने से भी कम बाकी है लिहाजा उन पर दबाव बढता जा रहा है। सूर्यकुमार यादव अफ्रीका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। बतौर कप्तान टी20 विश्व कप से पहले उनका फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय है।

दुबे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले कहा ,‘‘ वह ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर पांचों मैच जिता सकता है। अगर वह फॉर्म में नहीं है तो इसके यह मायने नहीं है कि वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से है। कोई और वह नहीं कर सकता जो उसने किया है । हां, अभी रन नहीं बन रहे हैं लेकिन सही समय पर वह फॉर्म में लौटेगा। किसी भी समय बड़ी पारी खेल सकता है।’’

दुबे ने कहा ,‘‘ वह योद्धा है। वह रन बनाये या नहीं , वह ऐसे ही रहेगा। वह हमेशा टीम के लिये कुछ करना चाहता है । वह काफी आक्रामक खिलाड़ी है और 360 डिग्री बल्लेबाज है।’’ उपकप्तान शुभमन गिल भी फॉर्म में नहीं है लेकिन दुबे ने उन पर भी भरोसा जताया।

उन्होंने कहा ,‘‘ शुभमन गिल ऐसा खिलाड़ी है कि फॉर्म भले ही ऊपर नीचे रहे, उसका औसत और स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। वह इतने साल से भारत के लिये खेल रहा है ।’’ दुबे ने कहा ,‘‘ खेल में उतार चढाव आते हैं लेकिन वह भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से है।’

पांच मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त हासिल कर चुकी मेज़बान टीम आत्म-विश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी, खासकर पिछले मैच की जीत के बाद। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर ऑलआउट कर दिया। उसके बाद भारतीय टीम ने तीन विकेट गंवाकर यह लक्ष्य 15.5 ओवर में बेहद आसानी से हासिल कर लिया।

