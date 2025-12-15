IND vs SA: ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में...कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तल्ख हकीकत पर तोड़ी चुप्पी

संक्षेप: India vs South Africa: कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालांकि, सूर्यकुमार का कहना है कि वह लय में हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे।

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में शानदार पलटवार किया है। भारत ने रविवार को धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से धूल चटाकर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने 118 रनों का टारगेट 15.5 ओवर में चेज किया। भारत जीत गया लेकिन सूर्यकुमार का खराब फॉर्म से जूझना जारी है। उन्होंने धर्मशाला में 11 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें दो चौके हैं। उन्होंने पहले मैच में भी 12 रन बनाए थे जबकि दूसरे मुकाबले में 5 रन जोड़े। सूर्या ने बल्ले से रन नहीं निकलने की तल्ख हकीकत पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आखिरी बार अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था।

कप्तान ने कहा कि वह भले ही रन नहीं बना पा रहे लेकिन लय में हैं। सूर्यकुमार ने तीसरे टी20 मैच के बाद कहा, ''मैंने नेट में शानदार बल्लेबाजी की है। मैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। जब रन बनने होंगे, तब निश्चित रूप से बनेंगे। लेकिन हां, मैं रन बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, लेकिन रन बनाने में नाकाम रहा हूं। हम आज रात जीत को एंजॉय करेंगे। हम कल लखनऊ पहुंचने के बाद बैठकर अगले मैच की योजना के बारे में चर्चा करेंगे।'' चौथा टी20 मैच बुधवार (17 दिसंबर) को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा।