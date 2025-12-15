Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
IND vs SA: ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में...कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तल्ख हकीकत पर तोड़ी चुप्पी

संक्षेप:

India vs South Africa: कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालांकि, सूर्यकुमार का कहना है कि वह लय में हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे।

Dec 15, 2025 12:19 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में शानदार पलटवार किया है। भारत ने रविवार को धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से धूल चटाकर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने 118 रनों का टारगेट 15.5 ओवर में चेज किया। भारत जीत गया लेकिन सूर्यकुमार का खराब फॉर्म से जूझना जारी है। उन्होंने धर्मशाला में 11 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें दो चौके हैं। उन्होंने पहले मैच में भी 12 रन बनाए थे जबकि दूसरे मुकाबले में 5 रन जोड़े। सूर्या ने बल्ले से रन नहीं निकलने की तल्ख हकीकत पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आखिरी बार अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था।

कप्तान ने कहा कि वह भले ही रन नहीं बना पा रहे लेकिन लय में हैं। सूर्यकुमार ने तीसरे टी20 मैच के बाद कहा, ''मैंने नेट में शानदार बल्लेबाजी की है। मैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। जब रन बनने होंगे, तब निश्चित रूप से बनेंगे। लेकिन हां, मैं रन बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, लेकिन रन बनाने में नाकाम रहा हूं। हम आज रात जीत को एंजॉय करेंगे। हम कल लखनऊ पहुंचने के बाद बैठकर अगले मैच की योजना के बारे में चर्चा करेंगे।'' चौथा टी20 मैच बुधवार (17 दिसंबर) को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

सूर्यकुमार या शुभमन, किसकी फॉर्म ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी? कैफ ने दिया बेबाक जवाब
मैं सोच रहा था कि अगर…धर्मशाला में हार कप्तान मार्करम को बहुत चुभी

भारत ने कटक में 101 रनों से जीत दर्ज की थी लेकिन मुल्लांपुर में साउथ अफ्रीका के हाथों दूसरे मैच में 51 रनों से हार झेली। सूर्या ने कहा कि टीम ने मुल्लांपुर में मिली हार से सबक लेकर अच्छी वापसी की। भारतीय कप्तान ने कहा, ''मुझे लगता है कि खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप सीरीज में कैसे वापसी करते हैं, यह ज्यादा जरूरी है। इस तरह से वापसी करना शानदार रहा। पिछले मैच के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। हमने प्रैक्टिस सेशन में वही चीज़ें करने की कोशिश की जो हमने कटक में की थीं। हम बेसिक्स पर वापस गए। हमने बहुत ज्यादा अलग-अलग चीजें करने की कोशिश नहीं की।''

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
