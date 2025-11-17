IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल का गुवाहाटी टेस्ट में खेलना संदिग्ध, चोट को लेकर आया चौंकाने वाला अपडेट

Cricket Logo
संक्षेप: भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। उनकी चोट को लेकर चौंकाने वाला अपडेट आया है। वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे।

Mon, 17 Nov 2025 10:09 PMMd.Akram कोलकाता, भाषा
भारतीय कप्तान शुभमन गिल का 22 नवंबर से गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों ने पुष्टि की कि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। टीम का मंगलवार को वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के दौरान गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। उन्हें रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिली।मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय चोटिल हुए गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘‘उन्हें गर्दन में तेज दर्द है और हमें चोट के बारे में और विस्तार से बताने की अनुमति नहीं है। उन्हें गर्दन का कॉलर पहनना जारी रखना होगा।’’ सूत्र ने कहा, ‘‘उन्हें तीन-चार दिन आराम करने और हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इस स्थिति में उन्हें गुवाहाटी जाने की सलाह नहीं दी गई है। लेकिन हम उनकी प्रगति पर नजर रख रहे हैं और मंगलवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी।’’

भारतीय टीम को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए बुधवार को गुवाहाटी रवाना होना है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गिल की अब भी जांच की जा रही है और फिजियो तथा मेडिकल स्टाफ द्वारा एक और दौर का मूल्यांकन किया जाना है। गिल की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम पहले टेस्ट की चौथी पारी में 124 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही और 30 रन से हार गई। गिल अगर बाहर हो जाते हैं तो भारत के पास साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को खिलाने का विकल्प होगा।

गंभीर ने रविवार को आलोचनाओं से घिरे ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने बल्लेबाजों के ‘दबाव झेलने’ और चुनौतीपूर्ण पिच पर रन बनाने में असमर्थ रहने पर अफसोस जताया। गंभीर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ऐसा नहीं था कि यह कोई खेलने लायक विकेट नहीं था, कोई भी मुश्किल नहीं थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप हिम्मत से काम लें, आपका रक्षात्मक खेल मज़बूत है और आप धैर्य दिखा सकते है तो इस पिच पर आप रन बना सकते हैं।’’ मैच में सिर्फ आठ सत्रों में 38 विकेट गिरे (शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गए थे) और इनमें से 16 तेज गेंदबाजों के नाम रहे जबकि स्पिनरों ने 22 विकेट लिए।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है।
