Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa BCCI announces odi squad for south africa series kl rahul named captain shubman gill out
केएल राहुल बने वनडे के कप्तान, दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान

केएल राहुल बने वनडे के कप्तान, दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रविवार को भारतीय टीम का ऐलान हुआ। सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है।

Sun, 23 Nov 2025 05:58 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। केएल राहुल टीम के कप्तान होंगे। चोट के कारण नियमित कप्तान शुभमन गिल सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं। तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा मैच 3 और 6 दिसंबर को रायपुर और विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। केएल राहुल ने 2022 और 2023 में 12 वनडे में भारतीय वनडे टीम का नेतृत्व किया है। नियमित कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी। जिसके बाद वह दूसरे टेस्ट से भी बाहर रहे थे और अब शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।

स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं मिली थी। उन्होंने अक्षर पटेल की जगह ली है, जिन्हें शायद इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज के लिए उप कप्तान होंगे।

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team KL Rahul
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |