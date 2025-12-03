Cricket Logo
अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हार्दिक पांड्या लौटे; शुभमन गिल भी मौजूद

संक्षेप:

BCCI ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टी20 टीम में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की वापसी हुई है।

Wed, 3 Dec 2025 05:50 PM
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टी20 टीम में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की वापसी हुई है। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इस कारण वह गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट और मौजूदा वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए। हालांकि गिल की उपलब्धता बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अंतिम क्लीयरेंस मिलने के बाद कंफर्म होगी। वहीं हार्दिक पांड्या दो महीने की चोट के बाद वापसी कर रहे हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 सीरीज नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी। इसके लिए टीम का चयन करने के लिए बुधवार को चयन समिति की बैठक हुई। सूर्यकुमार यादव भारत के नियमित टी20 कप्तान हैं। टीम में जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भी शामिल किया गया है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा। इसके बाद 11 दिसंबर (न्यू चंडीगढ़), 14 दिसंबर (धर्मशाला), 17 दिसंबर (लखनऊ) और 19 दिसंबर (अहमदाबाद) को मुकाबले होंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

