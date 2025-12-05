Cricket Logo
वनडे सीरीज जीतने की बेताबी...रेयान टेन डोएशे ने तीसरे मैच के लिए बताई सबसे बड़ी चुनौती

भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने यह स्वीकार किया है कि हालिया टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन और वनडे सीरीज की मिली-जुली शुरुआत के कारण टीम अब वनडे सीरीज जीतने को बेताब है।

Dec 05, 2025 08:26 pm IST
सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने शुक्रवार को कहा कि टेस्ट सीरीज में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज जीतने के लिए कुछ हद तक ‘बेताब’ है। भारत हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से से दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से हार गया था और वनडे सीरीज अब 1-1 से बराबर है। लोकेश राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने रांची में पहला वनडे 17 रन से जीता लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने रायपुर में चार विकेट की जीत से शानदार वापसी की।

डोएशे ने वनडे सीरीज के निर्णायक तीसरे वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘ खिलाड़ियों का यह एक बहुत ही अलग समूह है, लेकिन खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह से जागरूक है।’’

डोएशे ने कहा, ‘‘हम हमेशा जीतना चाहते हैं। जब कुछ हार का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रदर्शन हमारी अपेक्षा से कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह सीरीज के दृष्टिकोण से थोड़ी हताशा है।’’

डोएशे ने हालांकि कि कहा कि इस टीम के खिलाड़ी ऐसे दबाव भरे हालात से निपटने के आदी हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि इस टीम पर दबाव कभी कम होता है। आप जानते हैं द्विपक्षीय सीरीज में जब सीरीज दांव पर होती है तो आप दबाव में होते हैं। हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। हम यह आकलन करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा स्कोर क्या होगा और फिर बल्लेबाजी इकाई को उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होता है।’’

नीदरलैंड के इस पूर्व हरफनमौला ने स्वीकार किया कि पिछले दो मैच में ओस ने अहम भूमिका निभाई है और उन्हें पता है कि यह शनिवार के मैच में भी एक कारक हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘ओस के कारण मैच के परिणाम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और शनिवार को भी इसका असर दिख सकता है।'’

उन्होंने कहा, ‘‘यहां ओस का कारक बहुत बड़ा है। जाहिर है यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन इससे निपटने का कोई रास्ता निकालना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम अब लक्ष्य का बचाव काफी अच्छे से कर रहे हैं।’’ डोएशे ने कहा, ‘‘हमने यह आकलन कर लिया है कि यह काफी छोटी सीमा रेखा वाला एक उच्च स्कोरिंग मैदान है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फिर से पहले बल्लेबाजी और बाद में बल्लेबाजी के बीच असमानता को दूर करना होगा। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ’’

