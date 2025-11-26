गौतम गंभीर की रणनीति पर अनिल कुंबले ने साधा निशाना, कहा- किसी को इसलिए टीम में नहीं ला सकते

संक्षेप: अनिल कुंबले ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत के हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर निशाना साधा है। भारत को दूसरे टेस्ट में 408 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा

पूर्व खिलाड़ियों अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ने दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली हार के बाद भारतीय टीम के रवैये, स्थिरता के अभाव और ऑलराउंडर्स पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना की है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टेस्ट में 408 रन से हराया जो रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी हार है। कुंबले ने हेड कोच गौतम गंभीर की टीम में लगातार बदलाव की रणनीति पर भी सवाल उठाए, जिनके मार्गदर्शन में भारत को न्यूजीलैंड से पिछले साल 0-3 से पराजय झेलनी पड़ी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हार मिली और अब 25 साल में पहली बार अपनी सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका से टीम हारी है।

कुंबले ने आधिकारिक प्रसारक से कहा, ‘‘टेस्ट मैच में अलग मानसिकता की जरूरत होती है। इतने सारे ऑलराउंडर से काम नहीं चलता। बल्लेबाजी क्रम में इतने बदलाव काम नहीं आते। हर दूसरे मैच में नया खिलाड़ी आ रहा है और कुछ बाहर हो रहे हैं।’’ पिछले साल विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन और चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था।

कुंबले ने कहा, ‘‘भारतीय टीम को सोच विचार करने की जरूरत है। इन नतीजों को भूल नहीं सकते। आपको आपस में बात करनी होगी कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट को आगे कैसे ले जाना है। पिछले छह आठ महीने में दिग्गज रिटायर हुए हैं और ऐसा होने पर आपको आत्ममंथन करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप इस उम्मीद में खिलाड़ियों को टीम में नहीं ला सकते कि वे सीखेंगे और उनका विकास होगा। ऐसा नहीं होता। एक या दो खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं बशर्ते आपके पास आठ नौ दमदार खिलाड़ी हों। लेकिन एक दो अनुभवी बल्लेबाज या गेंदबाज टीम में रखकर बाकी को सीखने का मौका देने के लिये नहीं रखा जा सकता।’’