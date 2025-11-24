संजू सैमसन के चयन को लेकर फिर शुरू हुई बहस, अनिल कुंबले ने चयकर्ताओं पर साधा निशाना
पूर्व भारतीय कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले ने आगामी वनडे सीरीज के लिए संजू सैमसन को भारतीय टीम से बाहर रखे जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की है। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान किया। 30 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों की टीम में वापसी हुई है। हालांकि संजू सैमसन को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। संजू के टीम में ना होने से पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि शायद चयनकर्ताओं ने संजू के हालिया फॉर्म का गलत अंदाजा लगाया है।
भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले का मानना है कि सैमसन ने पिछले कुछ समय में ODI फॉर्मेट में जो प्रदर्शन किया है, उसके आधार पर वह टीम में जगह पाने के हकदार थे। अनिल कुंबले ने कहा, ''मैं स्क्वॉड में एक और नाम संजू सैमसन का देखना चाहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने कुछ साल पहले जो वनडे खेला था, उसमें शतक लगाया था और मैं जानता हूं कि वह ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे। ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह दी गई है और वह लंबे समय बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं।
पंत ने अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ पिछला वनडे खेला था। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अफ्रीका सीरीज के लिए उप कप्तान होंगे। सैमसन ने दिसंबर 2023 में भारत के लिए पिछला वनडे खेला था। उन्होंने इस मैच में 114 गेंदों में 108 रन बनाए थे। संजू ने 16 वनडे मैच में 510 रन बनाए हैं। उन्होंने तीन अर्धशतक और एक शतक लगाया है।
यह सीरीज 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी और इसके बाद रायपुर (तीन दिसंबर) और विशाखापत्तनम (छह दिसंबर) में मैच होंगे।
भारत की वनडे टीम:
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।