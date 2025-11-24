ऐडन मार्करम का हैरतअंगेज कैच, हक्के-बक्के रह गए नीतीश कुमार रेड्डी; आप भी देखें VIDEO
ऐडन मार्करम ने यह कैच 42वें ओवर में मार्को यान्सन की गेंद पर पकड़ा। यान्सन ने नीतीश कुमार रेड्डी को चौथी गेंद बाउंसर पर डाली। भारतीय बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाया और गेंद उनके हाथ पर लगकर स्लिप की दिशा में गई। वहां मौजूद ऐडन मार्करम ने अपने दाए ओर भागते हुए डाइव लगाई और इस कैच को अंजाम दिया।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के 489 रनों के सामने टीम इंडिया मुश्किल में दिखाई दे रही है। खबर लिखे जाने तक ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम इंडिया 150 रन से पहले 7 विकेट गंवा चुकी है। भारत पर अब फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। अगर टीम इंडिया को फॉलोऑन बचाना है तो कम से कम 290 के स्कोर तक पहुंचना होगा। भारतीय पारी के दौरान साउथ अफ्रीका के प्लेयर ऐडन मार्करम ने एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा जिसे देखने के बाद खुद बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी भी हक्के बक्के रह गए।
बात मैच की करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 489 रन बोर्ड पर लगाए। मेहमान टीम के लिए मुथुसामी ने शतक जड़ा, वहीं मार्को यान्सन ने 93 रनों की शानदार पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए।
तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए बल्लेबाजी में अच्छी रही थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े थे। भारत को दूसरा झटका 95 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। जैसे ही जायसवाल आउट हुए तो विकेट की झड़ी लग गई। 95 पर 1 से भारत का स्कोर कुछ देर बाद 122 पर 7 हो गया। भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 290 के स्कोर तक पहुंचना होगा।