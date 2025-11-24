IND vs SA: 6.8 फीट लंबे यानसेन को ऐसे लोगों से होती है जलन, ऋषभ पंत को लेकर कह गए बड़ी बात

संक्षेप: 6.8 फीट लंबे मार्को यानसेन ने खुद बताया कि उन्हें किस तरह के लोगों से जलन होती है? दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर यानसेन ने ऋषभ पंत को लेकर भी बड़ी बात कही।

ऋषभ पंत को मार्को यानसेन के खिलाफ खराब शॉट चयन के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज का मानना ​​है कि अगर इस स्टार विकेटकीपर ने सही शॉट खेला होता तो शायद इस तरह की बात नहीं हो रही होती। पंत ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट की पहली पारी में यानसेन के खिलाफ तब जोखिम उठाया जब भारतीय टीम 102 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। लंबे कद के यानसेन ने शॉर्ट गेंद फेंकी जो पंत के शरीर की तरह आई और उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। जब यह पूछा गया कि क्या वह पंत के शॉट चयन से हैरान हैं यानसेन ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा आपके हिसाब से होंगी।’’

'पंत उस गेंद को पचास सीट पीछे मारते तो…' सोमवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए यानसेन ने कहा, ‘‘कई बार ऐसा होता कि ऋषभ पंत उस गेंद को पचास सीट पीछे मारते, सीधे मेरे सिर के ऊपर से मारते और फिर हम अलग बातें कर रहे होते।’’ भारत की पारी की शुरुआती में ही यानसेन को एहसास हो गया था कि ना तो हवा से मदद मिल रही है और ना ही सतह से मूवमेंट मिल रही है जिसके कारण उन्हें बाउंसर आजमाए और तीसरे दिन के खेल के दौरान ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुए। दूसरे दिन 91 गेंद पर 93 रन की शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 500 रन (489) के करीब पहुंचाने के बाद यानसेन ने गेंदबाजी से भी कमाल दिखाते हुए 48 रन पर छह विकेट चटकाए और भारत को 201 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई।

‘ईमानदारी से कहूं तो गेंद उतनी तेजी से…’ यानसेन ने कुलदीप यादव को छोड़कर अपने बाकी पांच विकेट शॉर्ट गेंद पर हासिल किए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को दिखाया कि जब विकेट से मदद नहीं मिलती तो वैकल्पिक योजना कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानसेन ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो गेंद कोलकाता की तरह उतनी तेजी से नहीं आ रही थी इसलिए हमें एक योजना बनानी पड़ी। जब मैंने अपना पहला विकेट (ध्रुव जुरेल) बाउंसर से लिया तो हमने कहा कि देखते हैं कि यह कब तक काम करेगा और यह काम कर गया।’’ कुलदीप यादव ने जहां बरसापारा की पिच को ‘सड़क’ कहा था तो वहीं यानसेन ने इसे ‘जीवंत पिच’ बताया। उन्होंने कहा, ‘‘यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है। इसमें अच्छी गति, अच्छा उछाल है। अगर आप शॉर्ट गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं तो आप रन बनाएंगे और अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आपको विकेट मिलेंगे।’’