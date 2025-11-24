Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA 6 feet 8 inch tall Marco Jansen still jealous of people Who Do this Said a big thing about Rishabh Pant
IND vs SA: 6.8 फीट लंबे यानसेन को ऐसे लोगों से होती है जलन, ऋषभ पंत को लेकर कह गए बड़ी बात

IND vs SA: 6.8 फीट लंबे यानसेन को ऐसे लोगों से होती है जलन, ऋषभ पंत को लेकर कह गए बड़ी बात

संक्षेप:

6.8 फीट लंबे मार्को यानसेन ने खुद बताया कि उन्हें किस तरह के लोगों से जलन होती है? दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर यानसेन ने ऋषभ पंत को लेकर भी बड़ी बात कही।

Mon, 24 Nov 2025 08:04 PMMd.Akram गुवाहाटी, भाषा
share Share
Follow Us on

ऋषभ पंत को मार्को यानसेन के खिलाफ खराब शॉट चयन के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज का मानना ​​है कि अगर इस स्टार विकेटकीपर ने सही शॉट खेला होता तो शायद इस तरह की बात नहीं हो रही होती। पंत ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट की पहली पारी में यानसेन के खिलाफ तब जोखिम उठाया जब भारतीय टीम 102 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। लंबे कद के यानसेन ने शॉर्ट गेंद फेंकी जो पंत के शरीर की तरह आई और उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। जब यह पूछा गया कि क्या वह पंत के शॉट चयन से हैरान हैं यानसेन ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा आपके हिसाब से होंगी।’’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।


'पंत उस गेंद को पचास सीट पीछे मारते तो…'

सोमवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए यानसेन ने कहा, ‘‘कई बार ऐसा होता कि ऋषभ पंत उस गेंद को पचास सीट पीछे मारते, सीधे मेरे सिर के ऊपर से मारते और फिर हम अलग बातें कर रहे होते।’’ भारत की पारी की शुरुआती में ही यानसेन को एहसास हो गया था कि ना तो हवा से मदद मिल रही है और ना ही सतह से मूवमेंट मिल रही है जिसके कारण उन्हें बाउंसर आजमाए और तीसरे दिन के खेल के दौरान ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुए। दूसरे दिन 91 गेंद पर 93 रन की शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 500 रन (489) के करीब पहुंचाने के बाद यानसेन ने गेंदबाजी से भी कमाल दिखाते हुए 48 रन पर छह विकेट चटकाए और भारत को 201 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें:यान्सेन के 'सिक्स' से इंडिया पर हार का खतरा, 25 साल बाद SA प्लेयर ने किया ऐसा

‘ईमानदारी से कहूं तो गेंद उतनी तेजी से…’

यानसेन ने कुलदीप यादव को छोड़कर अपने बाकी पांच विकेट शॉर्ट गेंद पर हासिल किए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को दिखाया कि जब विकेट से मदद नहीं मिलती तो वैकल्पिक योजना कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानसेन ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो गेंद कोलकाता की तरह उतनी तेजी से नहीं आ रही थी इसलिए हमें एक योजना बनानी पड़ी। जब मैंने अपना पहला विकेट (ध्रुव जुरेल) बाउंसर से लिया तो हमने कहा कि देखते हैं कि यह कब तक काम करेगा और यह काम कर गया।’’ कुलदीप यादव ने जहां बरसापारा की पिच को ‘सड़क’ कहा था तो वहीं यानसेन ने इसे ‘जीवंत पिच’ बताया। उन्होंने कहा, ‘‘यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है। इसमें अच्छी गति, अच्छा उछाल है। अगर आप शॉर्ट गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं तो आप रन बनाएंगे और अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आपको विकेट मिलेंगे।’’

ये भी पढ़ें:कुलदीप यादव ने तोड़ा द्रविड़ और सचिन का रिकॉर्ड, इस मामले में बने नंबर-1

‘मुझे हमेशा उन लोगों से जलन होती है जो…’

आईपीएल और सीमित ओवरों के अन्य टूर्नामेंट की वजह से यानसेन उपमहाद्वीप में अपने देश के लोकप्रिय खिलाड़ी हैं लेकिन उन्होंने खुद माना है कि अभी चल रहे टेस्ट से पहले उन्हें अपनी पूरी काबिलियत दिखाने में मुश्किल हुई है। अपनी छह फीट आठ इंच की लंबाई के कारण यानसेन को एलबीडब्ल्यू और बोल्ड करने में समस्या आती है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हमेशा भारत में गेंदबाजी करते हुए परेशानी हुई है, चाहे वह सफेद गेंद का क्रिकेट हो या लाल गेंद का। मुझे अब भी उन लोगों से जलन होती है जो बॉल को अंदर की ओर लाते हैं क्योंकि मेरी लंबाई के कारण गेंद स्टंप के ऊपर से निकल जाती है। केजी (कागिसो रबाडा) जैसे दूसरे गेंदबाजी की गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर टकराती है इसलिए मुझे हमेशा उन लोगों से जलन होती है जो लंबाई में मेरे से थोड़े छोटे हैं।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Rishabh Pant Marco Jansen India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |