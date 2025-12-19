Cricket Logo
क्या आखिरी मैच में चलेगा सूर्यकुमार का बल्ला? 2025 में कप्तान के आंकड़े रहे हैं बेहद खराब

संक्षेप:

भारतीय टी20 टीम के कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार नेतृत्व दिखाया है, जिसमें एशिया कप 2025 की जीत सबसे प्रमुख है। हालांकि बतौर बल्लेबाज उनका जादू इस साल फीका रहा है। वह पिछले साल तक नंबर वन बल्लेबाज भी रहे थे।

Dec 19, 2025 04:58 pm IST
भारतीय टी20 के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कप्तानी के मोर्चे पर सफल रहने (एशिया कप जीत) के बावजूद, उनके निजी आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। 2025 में खेले गए लगभग 18-20 टी20 मैचों में उनका औसत मात्र 14.20 रहा है और उन्होंने इस पूरे साल में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। अगले साल भारत-श्रीलंका में टी20 विश्व कप आयोजित होने वाला है और कप्तान का फॉर्म में ना होना टीम के लिए चिंता का विषय है। सूर्यकुमार इस साल आखिरी बार बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे और फैंस को उम्मीद होगी कि वह साल का अंत दमदार पारी खेलकर करें।

कुछ समय पहले तक विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रहे सूर्यकुमार की फॉर्म भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। उन्होंने टी20 में इस साल 20 मैचों में 18 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं बनाया। इस दौरान उन्होंने 14.20 के औसत से 213 रन बनाए। सूर्यकुमार ने आखिरी टी20 अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था । विश्व कप में अब दो महीने से भी कम बाकी है लिहाजा उन पर दबाव बढता जा रहा है । अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज में भी सूर्यकुमार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने तीन मैचों में 9.67 के औसत से 111.54 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान ने सीरीज में चार चौके और एक छक्का लगाया है।

सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन (एआई से तैयार इन्फोग्राफ)

भारत टी20 सीरीज में 2-1 से आगे है और शुक्रवार का मैच इस वर्ष का आखिरी मैच होगा। इसके बाद 11 जनवरी से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज गंवाई थी। हालांकि वनडे सीरीज में टीम ने वापसी की और सीरीज अपने नाम की।

ये भी पढ़ें:भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में कौन-कौन होगा? यहां देखें संभावित स्क्वॉड

तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराने के बाद संवाददाता सम्मेलन में सूर्यकुमार यादव ने कहा था, "खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप कैसे वापसी करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। पिछली मैच में हमने काफी कुछ सीखा था, और आज हमने वही किया। ( खराब फार्म के बारे में) मैं नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। जब रन आने होंगे, तब आएंगे। मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं। यह अलग बात है कि रन नहीं आ रहे हैं। हम जीत का आनंद लेंगे, कल लखनऊ पहुंचने के बाद बैठेंगे और वहां से आगे की योजना बनाएंगे।"

