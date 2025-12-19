Cricket Logo
मैं ये अवॉर्ड जीतने के लिए नहीं खेलता...हार्दिक पांड्या जैसा दमदार बयान, शायद ही कोई क्रिकेटर दे पाए

संक्षेप:

Hardik Pandya Player of the Match: हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला।

Dec 19, 2025 11:58 pm IST
भारत ने साउथ अफ्रीका के खिालफ पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में में पांचवां मैच 30 रनों से जीता। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को पांचवें टी20 मैच में जबर्दस्त बल्लेबाज की। उन्होंने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को 231/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक ने 5 गेंदों में पांच चौकों और 5 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। उन्होंने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है। हार्दिक ने गेंदबाजी करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट भी चटकाया। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड (POTM) से नवाजा गया।

हालांकि, 32 वर्षीय हार्दिक ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद जिस तरह का दमदार बयान, वो शायद ही कोई दूसरा क्रिकेटर दे पाए। उन्होंने पांचवें टी20 के बाद कहा, 'मैं क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए बल्कि टीम को जीत दिलाने के लिए खेलता हूं। जीत में योगदान देना अच्छा लगता है। जब मैं लौटा तो पता चला कि मैंने भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्ट लगाई है। यह जानकर अच्छा लगा। मैंने अपने टीम मेट और पार्टनर से कहा था कि मैं पहली बॉल से ही मारूंगा। आज मैंने मौके का पूरा फायदा उठाया। यह काफी संतोषजनक दिन रहा।'' हार्दिक ने साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल किया था।

हार्दिक की तूफानी पारी के बीच तिलक वर्मा ने दूसरा छोर संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए तिलक के साथ 44 गेंद में 105 रन की साझेदारी की। तिलक ने 42 गेंद में दस चौकों और एक छक्के के साथ 73 रन जुटाए। इससे पहले अभिषेक शर्मा (34) और संजू सैमसन (37) ने छठे ओवर में ही भारत को 63 रन तक पहुंचा दिया था। जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी शुरुआत अच्छी की और क्विंटोन डिकॉक (65) के क्रीज पर रहते टीम जीत की ओर बढ़त रही थी लेकिन आखिरी सात विकेट 81 रन के भीतर गंवाकर आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी। वरूण चक्रवर्ती ने चार जबकि जसप्रीत बुमराह ने दो शिकार किए। अर्शदीप सिंह को एक विकेट मिला।

