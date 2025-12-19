IND vs SA 5th T20I LIVE: आज भारत के पास इतिहास रचने का मौका, क्या अहमदाबाद में होगी धुंध?

IND vs SA 5th T20I Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच खेला जाना है। दोनों टीमें शाम साथ बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पांंच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। लखनऊ में पिछला मुकाबला धुंध की वजह से रद्द हो गया था। हालांकि, अहमदाबाद में धुंध नहीं होगी। मौसम साफ रहेगा। सूर्या ब्रिगेड के पास शुक्रवार को इतिहास रचने का मौका है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कभी घरेलू टी20 सीरीज नहीं जीती है। भारत घर में पिछली 17 टी20 सीरीज नहीं हारा है। भारतीय टीम को आखिरी हार 2019 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मिली थी। वहीं, एडेन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीकी टीम सीरीज में बराबरी हासिल करने की फिराक में होगा।