IND vs SA 5th T20I LIVE: आज भारत के पास इतिहास रचने का मौका, क्या अहमदाबाद में होगी धुंध?

19 Dec 2025, 03:56:40 PM IST
IND vs SA 5th T20I Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच खेला जाना है। दोनों टीमें शाम साथ बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पांंच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। लखनऊ में पिछला मुकाबला धुंध की वजह से रद्द हो गया था। हालांकि, अहमदाबाद में धुंध नहीं होगी। मौसम साफ रहेगा। सूर्या ब्रिगेड के पास शुक्रवार को इतिहास रचने का मौका है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कभी घरेलू टी20 सीरीज नहीं जीती है। भारत घर में पिछली 17 टी20 सीरीज नहीं हारा है। भारतीय टीम को आखिरी हार 2019 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मिली थी। वहीं, एडेन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीकी टीम सीरीज में बराबरी हासिल करने की फिराक में होगा।
IND vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन, शाहबाज अहमदकुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर।
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड
क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी जोरजी, लूथो सिपामला, क्वेना मफाका, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज।