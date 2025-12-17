IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में क्यों हो रही है देरी, बीसीसीआई ने जारी किया अपडेट

संक्षेप: IND vs SA 4th T20I Toss- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे टी20 मैच के टॉस में देरी हो रही है। बीसीसीआई ने इसको लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। तय समय के अनुसार टॉस 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था।

IND vs SA 4th T20I Toss- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा और बेहद रोमांचक मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के टॉस में देरी हो रही है। तय समय के अनुसार भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 मैच का टॉस शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होना था, मगर फोग (धुंध) के कारण टॉस में देरी हो रही है। बीसीसीआई ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है। इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। आज चौथे टी20 को अपने नाम कर भारत की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। टीम इंडिया अगर यह मैच जीत जाती है तो वह इतिहास रच देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका टी20 क्रिकेट में आज तक कोई 5 मैच की टी20 सीरीज नहीं हारा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीसीसीआई के पहले अपडेट के अनुसार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे टी20 के टॉस के लिए इंस्पेक्शन 20 मिनट बाद होना था। 6:50 पर हुए इंस्पेक्शन के बाद खबर आई है कि धुंध अभी भी अधिक है जिस वजह से अगला इंस्पेक्शन 7 बजकर 30 मिनट पर होगा।

बीसीसीआई ने X पर लिखा, ‘अपडेट: टॉस और भी लेट हो गया है। अगला इंस्पेक्शन शाम 7:30 बजे IST पर होगा।’

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका स्क्वॉड

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज़ अहमद, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा