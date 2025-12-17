Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA 4th T20I Toss in Lucknow has been delayed due to excessive fog BCCI has issued an update.
IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में क्यों हो रही है देरी, बीसीसीआई ने जारी किया अपडेट

IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में क्यों हो रही है देरी, बीसीसीआई ने जारी किया अपडेट

संक्षेप:

IND vs SA 4th T20I Toss- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे टी20 मैच के टॉस में देरी हो रही है। बीसीसीआई ने इसको लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। तय समय के अनुसार टॉस 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था।

Dec 17, 2025 06:56 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IND vs SA 4th T20I Toss- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा और बेहद रोमांचक मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के टॉस में देरी हो रही है। तय समय के अनुसार भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 मैच का टॉस शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होना था, मगर फोग (धुंध) के कारण टॉस में देरी हो रही है। बीसीसीआई ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है। इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। आज चौथे टी20 को अपने नाम कर भारत की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। टीम इंडिया अगर यह मैच जीत जाती है तो वह इतिहास रच देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका टी20 क्रिकेट में आज तक कोई 5 मैच की टी20 सीरीज नहीं हारा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:नवाबों के शहर में आज IND vs SA भिड़ंत, बल्लेबाज या गेंदबाज कौन बरपाएगा कहर?

बीसीसीआई के पहले अपडेट के अनुसार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे टी20 के टॉस के लिए इंस्पेक्शन 20 मिनट बाद होना था। 6:50 पर हुए इंस्पेक्शन के बाद खबर आई है कि धुंध अभी भी अधिक है जिस वजह से अगला इंस्पेक्शन 7 बजकर 30 मिनट पर होगा।

ये भी पढ़ें:IPL Auction में मिले धोनी के आखिरी सीजन के संकेत! अब चैन से रिटायरमेंट ले पाएंगे

बीसीसीआई ने X पर लिखा, ‘अपडेट: टॉस और भी लेट हो गया है। अगला इंस्पेक्शन शाम 7:30 बजे IST पर होगा।’

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका स्क्वॉड

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज़ अहमद, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा

साउथ अफ्रीका टीम: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी ज़ोरज़ी, लूथो सिपामला, क्वेना मफाका

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa IND vs SA
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |