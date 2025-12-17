IND vs SA चौथा टी20 हुआ रद्द, लखनऊ के मैदान पर छाई धुंध की चादर; 6 बार टला टॉस

संक्षेप: IND vs SA 4th T20I Match has been called off- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लखनऊ में होने वाला चौथा टी20 रद्द हो गया है। अधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो गया है। धुंध के कारण टॉस को 6 बार टाला गया था।

IND vs SA 4th T20I Match has been called off- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था, मगर मैदान पर धुंध होने के कारण मैच शुरू नहीं हो पाया और मैच अधिकारियों को ना चाहते हुए भी इसे रद्द करना पड़ा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार 6 बजकर 30 मिनट पर होना था वहीं मैच 7 बजे शुरू होना था, मगर लखनऊ के मैदान पर पड़ी कोहरे की चादर ने टॉस तक नहीं होने दिया। मैच अधिकारियों ने पूरी कोशिश की और 6 बार टॉस को टाला, मगर फिर भी मैच नहीं हो पाया।

धुंध के कारण मैच अधिकारियों ने पहला इंस्पेक्शन 6 बजकर 50 मिनट का रखा। स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से इंस्पेक्शन के समय को – बार और बढ़ाया गया। इसके बाद इंस्पेक्शन की टाइमिंग 7.30 मिनट तय हुई, फिर 8, 8.30, 9 और फिर आखिरी इंस्पेक्शन 9 बजकर 25 मिनट पर हुआ।

आईसीसी के नियमों के अनुसार अगर IND vs SA मैच 5-5 ओवर का भी खेला जाना था, तो पहली गेंद कम से कम 9 बजकर 46 मिनट पर डल जानी चाहिए थे। 9.25 पर हुए इंस्पेक्शन के बाद जब तस्वीर साफ नहीं हुई तो अंपायरों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैच को रद्द करना ठीक समझा।