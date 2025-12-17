IND vs SA 4th T20I LIVE: आज लखनऊ में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा भारत, सूर्या ब्रिगेड के पास इतिहास रचने का मौका

IND vs SA Live Score

IND vs SA 4th T20I Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम सात बजे से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। टॉस साढ़े छह बजे होगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की फिराक में होगी। भारत फिलहाल 2-1 से आगे है। भारत के पास इतिहास रचने का मौका है। भारत ने घर पर साउथ अफ्रीका से कभी टी20 सीरीज नहीं जीती है। वहीं, साउथ अफ्रीका सीरीज की नजर बराबरी हासिल करने पर होगी। एडेमन मार्करम की कप्तानी वाली टीम को धर्मशाला में आयोजित तीसरे टी20 में 7 विकेट से शिकस्त मिली थी।

17 Dec 2025, 05:18:40 PM IST IND vs SA Live Score: क्या लखनऊ में खेलेंगे बुमराह? भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से तीसरे मैच में नहीं खेले थे। बुमराह आज लखनऊ में खेलेंगे या नहीं, उनकी उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उनकी अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह धर्मशाला में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। हर्षित राणा ने भी उनका अच्छा साथ दिया था।

17 Dec 2025, 04:48:23 PM IST IND vs SA Live Score: गिल और सूर्या पर रहेंगी नजरें शुभमन गिल का खराब प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन साथ ही खराब फॉर्म से जूझे रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव भी समीक्षा के दायरे में हैं। तीसरे मैच में सूर्यकुमार के पास वह लय हासिल करने का अच्छा मौका था। एक समय उनका दबदबा स्थापित करने वाले शॉट अनियमित परिणाम दे रहे हैं और धर्मशाला में मैच भी अलग नहीं था। उपकप्तान गिल का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा है। उनके पारी का आगाज करने से भारत का शीर्ष क्रम अस्थिर हो गया है। गिल ने अच्छी तरह से स्थापित संजू सैमसन की जगह ली।

17 Dec 2025, 04:21:32 PM IST IND vs SA Live Score: शाहबाज अहमद की हुई एंट्री अक्षर पटेल को बीमारी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम दो टी20 मैच से बाहर होना पड़ा। चौथे मैच से पहले ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को भारतीय स्क्वॉड में एंट्री मिली। अक्षर धर्मशाला में तीसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाए थे। शाहबाज ने भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच खेले हैं, जिनमें कुल पांच विकेट चटकाए।

17 Dec 2025, 03:46:19 PM IST IND vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शाहबाज अहमद, संजू सैमसन।