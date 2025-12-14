IND vs SA 3rd T20I LIVE: आज धर्मशाला में साउथ अफ्रीका से टकराएगा भारत, क्या सैमसन को मिलेगा मौका?

IND vs SA Live Score

IND vs SA 3rd T20I Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें शाम सात बजे से धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टकराएंगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम सीरीज में बढ़त हासिल करने की फिराक में होगी। पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला मैच 101 से रनों जीता जबकि साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में 51 रनों से बाजी मारी। रविवार को सभी की निगाहें उपकप्तान शुभमन गिल पर होंगी। गिल इस फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुके संजू सैमसन की जगह लेने के बाद अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं। पिछले दो मैचों में प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे सैमसन को शिवम दुबे की जगह धर्मशाला में मौका मिल सकता है।

14 Dec 2025, 04:34:46 PM IST IND vs SA Live Score: हार्दिक-वरुण को चाहिए एक विकेट भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट की सेंचुरी के करीब हैं। वह धर्मशाला में एक विकेट लेते ही यह आंकड़ा छू लेंगे। वहीं, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को T20I में 50 विकेट पूरे करने के लिए एक शिकार की जरूरत है।

14 Dec 2025, 04:01:19 PM IST IND vs SA Live Score: धर्मशाला में पहले बैटिंग फायदेमंद धर्मशाला के मैदान पर पहले बैटिंग फायदेमंद है। धर्मशाला में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में हुआ था। तब से यहां 5 आईपीएल मैच हुए हैं, जिनमें से चार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते।

14 Dec 2025, 03:36:36 PM IST IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका स्क्वॉड एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, क्वेना मफाका, एनरिक नोर्त्जे, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, टोनी डी जोरजी।