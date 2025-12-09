भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा का पावरफुल शॉट, स्टेडियम के बाहर पहुंची गेंद
तिलक वर्मा ने मंगलवार को एनरिक नॉर्खिया के ओवर में एक ऐसा छक्का लगाया, जोकि स्टेडियम के बाहर पहुंच गया। उनका ये शॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तिलक ने इस दौरान एक हजार रन भी पूरे किए।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जिसके देखकर हर कोई हैरान रह गया। तिलक ने कटक में पहले टी20 मैच में धीरी पारी खेली। उन्होंने 32 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन की पारी खेली। हार्दिक पंड्या की नाबाद 59 रन की आक्रामक पारी से भारत ने पहले मुकाबले में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट पर 175 रन बनाये।
हार्दिक पांड्या ने 28 गेंद की नाबाद पारी में चार छक्कों और छह चौकों की मदद से भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। भारत के लिए तिलक वर्मा (32 गेंद में 26), अक्षर पटेल (21 गेंद में 23) अभिषेक शर्मा (12 गेंद में 17) क्रीज पर समय बिताने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। तिलक वर्मा ने 10वें ओवर में एनरिक नॉर्खिया के ओवर में तीसरी गेंद पर डीप स्कैवयर लेग के ऊपर से दमदार शॉट लगाया। उनके बल्ले पर लगने के बाद गेंद सीधे जाकर स्टेडियम के छत पर गिरी और बाहर चली गयी, जिसके बाद अंपायर ने दूसरी गेंद मंगाई। हालांकि कुछ गेंद बाद ही तिलक वर्मा कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए।
तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कटक के बाराबती स्टेडियम में अपनी पारी के दौरान, उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार कर लिया। तिलक वर्मा ने यह मुकाम अपनी 34वीं T20I पारी में हासिल किया। इसके साथ ही वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 5वें सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 1000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 13वें भारतीय बल्लेबाज बने। इस मैच से पहले वह 1000 रनों से सिर्फ 4 रन दूर थे, जो उन्होंने अपनी पारी में पूरे किए।