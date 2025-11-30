IND vs SA 1st ODI Playing XI: यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़ किसका कटेगा पत्ता? कैसी होगी केएल राहुल की प्लेइंग XI

संक्षेप: IND vs SA 1st ODI Probable Playing XI- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला वनडे आज रांची में खेला जाना है। केएल राहुल और गौतम गंभीर की जोड़ी इस मैच के लिए किन 11 प्लेयर्स को चुनती है इस पर हर किसी की नजरें हैं।

IND vs SA 1st ODI Probable Playing XI- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी रविवार, 30 नवंबर से होने जा रहा है। India vs South Africa ODI सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। नियमित कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से केएल राहुल को इस सीरीज के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं स्क्वॉड में ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ की लंबे समय बाद वापसी हुई है। अब देखना होगा कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान केएल राहुल रांची वनडे में किन 11 खिलाड़ियों को मौका देते हैं। फैंस इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को धूम मचाते हुए देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईए एक नजर भारत की संभावित प्लेइंग XI पर डालते हैं-

रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन? रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर या तो ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं या फिर यशस्वी जायसवाल। गायकवाड़ ने भारत के लिए अभी तक 6 वनडे खेले हैं, जिसमें वह इंप्रेस करने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने इन 6 मौकों पर 19.17 की औसत और 73.25 के स्ट्राइक रेट के साथ 115 ही रन बनाए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल वनडे में अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुभमन गिल के ओपनिंग पोजिशन में होने की वजह से जायसवाल को अभी तक सिर्फ 1 ही वनडे खेलने का मौका मिला है जिसमें उन्होंने 22 गेंदों पर 15 रन बनाए थे। केएल राहुल और गौतम गंभीर गायकवाड़ के ऊपर जायसवाल को प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि गायकवाड़ 2 साल से टीम से बाहर थे।

विराट कोहली के साथ मिडिल ऑर्डर में कौन? केएल राहुल ने मैच से पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि वह नंबर-6 पर ही बैटिंग करने वाले हैं, ऐसे में 4-5 नंबर की पोजिशन खाली है। विराट कोहली निश्चित रूप से नंबर-3 पर ही बैटिंग करेंगे। गायकवाड़ को यहां मौका मिल सकता है, मगर भारत अगर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक पेस बॉलर ऑलराउंडर खिलाना चाहता है तो वह नंबर-5 पर आ सकता है। ऐसे में ऋषभ पंत नंबर-4 का भार संभालेंगे।

गेंदबाजी में अनुभव की कमी नंबर-7 और 8 पर क्रमश: रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी जगह बना सकते हैं। यह दोनों रांची के पिच पर गेंद से धमाल मचाने के साथ-साथ बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। कुलदीप यादव स्पिन डिपोर्टमेंट की अगुवाई करेंगे। वहीं दो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा हो सकते हैं।