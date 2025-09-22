IND vs PAK Yuvraj Singh ka Phone Aata hi Hoga Virender Sehwag gave Abhishek Sharma a valuable Advice and was ridiculed युवराज सिंह का फोन आता ही होगा…वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा को दी ‘बेशकीमती राय’ तो लिए गए मजे, Cricket Hindi News - Hindustan
युवराज सिंह का फोन आता ही होगा…वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा को दी 'बेशकीमती राय' तो लिए गए मजे

युवराज सिंह का फोन आता ही होगा…वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा को दी ‘बेशकीमती राय’ तो लिए गए मजे

सहवाग ने कहा कि बहुत-बहुत मुबारक हो और जब 70 पर पहुंच जाओ तो 100 मिस मत करो। क्योंकि ये बात मुझे सुनील गावस्कर ने कही थी, जब रिटायर होंगे ना तब तुम उन इनिंग्स के बारे में सोचोगे कि 70 पर आउट हो गया, 80 पर आउट हो गया…उनको कनवर्ट करता तो मेरे करियर के अंत में भी इतने शतक होते।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 10:24 AM
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में खूब तबाही मचाई। 172 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए उन्होंने अकेले ही 74 रन बना दिए। हालांकि वह शतक से चूक गए और एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। अभिषेक को शतक से चूकने पर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक ‘बेशकीमती राय’ दी जो उन्हें उनके करियर के दौरान लीजेंड सुनील गावस्कर ने दी थी। इस दौरान एंकर गौरव कपूर ने अभिषेक के मेंटोर युवराज सिंह का नाम लेकर उनसे मजे भी लिए।

अभिषेक शर्मा से बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, “बहुत-बहुत मुबारक हो और जब 70 पर पहुंच जाओ तो 100 मिस मत करो। क्योंकि ये बात मुझे सुनील गावस्कर ने कही थी, जब रिटायर होंगे ना तब तुम उन इनिंग्स के बारे में सोचोगे कि 70 पर आउट हो गया, 80 पर आउट हो गया…उनको कनवर्ट करता तो मेरे करियर के अंत में भी इतने शतक होते। ये मौके बार-बार नहीं आएंगे। जिस दिन आपका दिन है तो उस दिन नॉट आउट जाओ। ध्यान में रखो।”

अभिषेक ने वीरेंद्र सहवाग की इस राय पर हामी भरी ही थी कि एंकर गौरव कपूर कहने लगे, “वीरू को ये बोलने की जरूर नहीं थी…10-15 मिनट में युवराज सिंह का फोन आ जाएगा वो भी यही बात बोलेंगे।”

गौरव कपूर की ये बात सुन सब हंसने लगे।

अभिषेक ने जवाब में कहा, “100 प्रतिशत आज वो यही बोलेंगे। उन्होंने बोला है कि जब एक छक्का मारा है तो दूसरे को भी मौका देदे मारने का। मैं काम कर रहा हूं इस पर।”

कैसा रहा IND vs PAK मैच

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।

