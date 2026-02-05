Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs pak world cup Pakistan Captain salman agha on Possible India Knockout Clash says We Do not Decide Fixtures
पाकिस्तानी कप्तान सलमान बॉयकॉट के फैसले पर अडिग, बताया नॉकआउट मुकाबला होने पर क्या होगा

संक्षेप:

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि अगर दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी नॉकआउट में फिर आमने-सामने होते हैं तो वे फिर से पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे।

Feb 05, 2026 07:52 pm ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने क्रिकेट बोर्ड के रुख को बरकरार रखते हुए गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला उनकी सरकार ने लिया था और यह उनके नियंत्रण में नहीं था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को यहां होने वाले अपने बहुप्रतीक्षित पुरुषों के टी20 विश्व कप ग्रुप लीग मैच का रविवार को बहिष्कार करने की घोषणा की। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने सात फरवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी।

नॉकआउट होने पर क्या होगा

सलमान ने कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ''भारत का मैच हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह सरकार का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं। वे जो भी कहेंगे, हम वही करेंगे।'' टी20 विश्व कप शनिवार को भारत और श्रीलंका के अलग-अलग स्टेडियम में शुरू होगा। सलमान ने कहा कि अगर दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी नॉकआउट में फिर आमने-सामने होते हैं तो वे फिर से पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे।

सलमान ने कहा, ''मैंने यह बात पहले भी कही है। यह सरकार का फैसला है और हम उसका सम्मान करते हैं। वे जो कहेंगे, हम वही करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैच होगा या नहीं लेकिन सरकार ने एक बात कही है और हम वही करने जा रहे हैं। मुझे मैच के बारे में नहीं पता।''

उन्होंने कहा, ''अगर हमें सेमीफाइनल या फाइनल में उनके साथ फिर से खेलना पड़ा तो हमें उनके (सरकार के) पास वापस जाना होगा और उनकी सलाह पर काम करना होगा।'' आधिकारिक सरकारी बयान के माध्यम से बताया गया पाकिस्तान का यह फैसला टूर्नामेंट से बांग्लादेश को हटाने के खिलाफ एक राजनीतिक विरोध है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सुरक्षा कारणों से मुकाबलों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने के बांग्लादेश के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। सलमान ने कहा कि बांग्लादेश का टूर्नामेंट में नहीं खेलना दुख की बात है। उन्होंने कहा, ''वे हमारे भाई हैं। मैं कहूंगा कि वे टूर्नामेंट में हमारा समर्थन कर सकते हैं और उन्हें देखकर बेहद दुख होता है। वे विश्व कप नहीं खेल रहे हैं।''

नई टीम और एक नया संयोजन

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान को अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट के पिछले सत्र में कमजोर मानी जाने वाली अमेरिकी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बारे में भी याद दिलाया गया। सलमान ने कहा, ''हां, हम पिछले विश्व कप में अमेरिका से हार गए थे लेकिन अब वह इतिहास है। यह एक नया विश्व कप है। एक नई टीम और एक नया संयोजन है और हम इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं।''

उन्होंने कहा, ''यह कप्तान के तौर पर मेरा पहला विश्व कप है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं।'' सलमान ने कहा, ''एक कप्तान के तौर पर मैं बस आगे बढ़कर अगुआई करना चाहता हूं और टीम के लिए जितना हो सके उतना करना चाहता हूं। टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना चाहता हूं और ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं जहां वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।''

पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि टीम पिछले हफ्ते स्वदेश में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने से आत्मविश्वास लेगी, हालांकि मेहमान टीम में उनके कुछ शीर्ष खिलाड़ी नहीं थे। जब चर्चा भारत के मैच का बहिष्कार करने के सरकार के फैसले पर सवालों से हटकर पाकिस्तान की सफलता पर आई तो सलमान को राहत मिली।

उन्होंने कहा, ''भारत के मैच के अलावा कोई सवाल सुनकर अच्छा लगा। हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि एशिया कप के बाद हमने अभी तक कोई सीरीज नहीं गंवाई है और हमने अपने अधिकतर मैच जीते हैं।'' सलमान ने कहा, ''हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हम इस विश्व कप के लिए बहुत उम्मीद के साथ आए हैं और उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि यहां भी अच्छा करेंगे।''

पाकिस्तान का आईसीसी टूर्नामेंट में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और टीम पिछली तीन वैश्विक प्रतियोगितओं के पहले दौर में ही बाहर हो गई और भारत से भी हार गई। सलमान ने कहा, ''हां, निश्चित रूप से पिछली तीन प्रतियोगिताओं में हमने वैसा क्रिकेट नहीं खेला जिसकी लोगों को हमारे से उम्मीद थी या जिसकी हम एक टीम के तौर पर खुद से उम्मीद करते हैं। लेकिन वह इतिहास है और हम उससे ही सीख सकते हैं और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है।''

पाकिस्तान के कप्तान ने श्रीलंका को अपना 'दूसरा घर' कहा। भारत के खिलाफ खेलने से मना करने के बाद पाकिस्तान के लिए नॉकआउट में पहुंचने के लिए गलती की गुंजाइश बहुत कम है और श्रीलंका का अप्रत्याशित मौसम चीजों को और भी मुश्किल बना रहा है। सलमान ने कहा, ''मौसम, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यहां सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने आए हैं और जो भी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, हम उनसे निपटेंगे।''

