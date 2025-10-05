IND vs PAK Women Colombo Weather: भारत-पाकिस्तान मैच होगा रद्द? जानें कोलंबो की वेदर रिपोर्ट

IND vs PAK Women Colombo Weather- भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप का 6ठा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर बारिश का साया है जिस वजह से IND vs PAK मैच रद्द होने का खतरा है।

IND vs PAK Women Colombo Weather- भारत बनाम पाकिस्तान आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 6ठा मैच आज यानी रविवार, 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। यह लगातार चौथा रविवार होगा जब क्रिकेट के मैदान पर फैंस को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने दिखी थी। एशिया कप 2025 के दौरान हुई पिछली तीन भिड़ंत (14,21 और 28 सितंबर) में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज बारी हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की है। हालांकि इस मैच पर बारिश का साया है। आईए एक नजर कोलंबो की वेदर रिपोर्ट पर डाल लेते हैं-

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो वेदर रिपोर्ट शनिवार, 4 अक्टूबर को कोलंबो के इसी मैदान पर श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5वां मैच खेला जाना था, मगर बारिश के चलते मुकाबला टॉस हुए बिना ही रद्द हो गया और दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया। ऐसे में फैंस जानने को उत्सुक हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा।

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो की वेदर रिपोर्ट पर नजर डालें तो सुबह के सामय बारिश होने की संभावना सबसे अधिक है, मगर फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे बारिश के चांसेस कम होते जा रहे हैं। अगर सुबह भारी बारिश पड़ती है तो मैच शुरू होने में थोड़ी देरी हो सकती है।

एक्यूवेदर के अनुसार, मैच के दिन सुबह 11 बजे बारिश की 70% संभावना है, लेकिन मैच शुरू होने के निर्धारित समय दोपहर 3 बजे यह संभावना घटकर 20% रह जाती है। शाम 5 बजे तक बारिश की संभावना 20% रहेगी, और फिर शाम 6 बजे 16%, शाम 7 और 8 बजे 7%, रात 9 बजे 6% और रात 10 और 11 बजे 5% रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि बारिश भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में विलन नहीं बनेगी।