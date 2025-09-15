IND vs PAK Why Pakistan captain Salman Agha skips post match presentation ceremony Mike Hesson Revelead बॉयकॉट की होड़ में सूर्यकुमार यादव को टक्कर देने चले थे पाकिस्तानी कप्तान, करा बैठे अपनी ही बेइज्जती, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK Why Pakistan captain Salman Agha skips post match presentation ceremony Mike Hesson Revelead

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन अपने विचार व्यक्त करने और मैच की बात करने का बहुत अच्छा मंच होता है, जिसका सूर्यकुमार यादव ने ने अच्छे से फायदा उठाया। मगर पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही हैं, उन्होंने इस बड़े मंच का बॉयकॉट कर अपनी ही बेइज्जती करा ली।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 06:38 AM
एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच तो खेला, मगर उन्होंने इस दौरान कई मौकों पर अपना विरोध जाहिर किया। पहलगाम हमले के मद्देनजर IND vs PAK मैच से पहले भारत में इस मुकाबले को बॉयकॉट करने की बातें उठ रही थी, मगर सरकार के फैसले के बाद टीम इंडिया इस मैच को खेलने उतरी। हालांकि मैच के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया, ना तो किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाया और ना ही कुछ बातचीत की। मैच खत्म होने के बाद प्रथा है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, जब भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा भी करने से मना कर दिया तो बॉयकॉट की होड़ में पाकिस्तानी कप्तान भी उतर पड़े।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने इसका गुस्सा पोस्ट मैच प्रजेंटेशन का बॉयकॉट करके निकाला। हालांकि इससे उनकी ही बेइज्जती हुई।

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया कि क्यों सलमान आगा पोस्ट मैच प्रजेंटेशन के लिए नहीं आए थे।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह इस बात का नतीजा है कि हम मैच के अंत में बातचीत करने और हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस यही खेल का अंत था।

जाहिर है, हम खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा हुई कि हमारे विरोधी ने ऐसा नहीं किया। हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे। मैच का यह तरीका निराशाजनक था। एक ऐसे मैच में जहां हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, लेकिन निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे।"

Asia Cup 2025 Suryakumar Yadav India Vs Pakistan
