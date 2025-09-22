IND vs PAK Who did Hardik Pandya shake hands with after winning the match against Pakistan Video goes viral पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने किससे मिलाया हाथ? वीडियो वायरल, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK Who did Hardik Pandya shake hands with after winning the match against Pakistan Video goes viral

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 01:10 PM
पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद फैंस टीम की जीत की खुशी मनाने से ज्यादा यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं या नहीं? दरअसल, पहलगाम हमले के बाद भारत में IND vs PAK मैच को बॉयकॉट करने की बातें हो रही थी। सरकार के फैसले के बाद टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल तो रही है, मगर वह पूरी तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। 14 सितंबर को हुए मुकाबले में ना कप्तान सूर्यकुमार यादव और ना ही बाकी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हाथ मिलाया। पाकिस्तान ने इसका खूब मुद्दा बनाया। अब 21 नवंबर को जब भिड़ंत हुई तो भारतीय खिलाड़ियों के इरादे नहीं बदले और इस बार भी जीत के बाद किसी ने हैंडशेक नहीं किया। हालांकि बीच ग्राउंड में हार्दिक पांड्या जरूर हाथ मिलाते हुए नजर आए।

19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर जैसे ही तिलक वर्मा ने चौका लगाकर जीत दिलाई तो वह सीधा पवेलियन की ओर निकल पड़े। हार्दिक पांड्या उनके पीछे थे। इस दौरान पांड्या ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आगे अंपायर्स से हाथ मिलकर उनकी खूब जलाई। हालांकि पांड्या ने किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया। इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

ग्रुप स्टेज में जब भारत की भिड़ंत हुई थी तो भारतीय खिलाड़ियों ने मैच अधिकारियों से भी हाथ नहीं मिलाए थे। मगर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक वीडियो गौतम गंभीर का भी सामने आया है जिसमें वह अपने खिलाड़ियों से अंपायर्स से हाथ मिलाने को कह रहे हैं।

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।

